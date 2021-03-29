Спектакль-притча признан лучшим спектаклем Якутии

Церемония вручения 11-й, Республиканской театральной премии «Желанный берег» состоялась в фойе Саха академического театра им. Ойунского в Всемирный день театра, 27 марта. Лучшим спектаклем признали музыкально-хореографический спектакль-притчу «Хара саһыл» на музыку Николая Михеева, посвященный 120-летию со дня рождения основоположника якутского сценического танца, выдающегося самородка, олонхосута, тойуксута, драматурга, непревзойденного запевалы осуохая Сергея Афанасьевича Зверева-Кыыл Уола. В постановочную группу вошли автор либретто и режиссер Костас Марсаан, автор перевода – Зоя Попова, хореограф – Светлана Бессонова, художник Екатерина Шапошникова, дирижер – Николай Петров. Премьера состоялась 25 декабря 2020 г. из-за ограничительных мер в необычном доселе формате киноверсии в канале You Tube Национального театра танца. Также транслировалась по НВК САХА, получив массу положительных отзывов от творческих деятелей искусств, журналистов, писателей.

Со статьи доктора искусствоведения, заслуженного деятеля искусств РФ А.Г.Лукиной: «С.А.Зверев-Кыыл Уола сочинил драму «Хара саhыл» на основе народной легенды, которая повествует о трагедии, произошедшей во второй половине XVII века между несколькими богатыми родами. Распри и убийства происходят из — за дележа богатства в виде драгоценных и дорогих мехов между знатными родами. Черная лиса в прошлом высоко ценилась у якутов, являлась символом богатства, роскоши, успешности, удачи.

В спектакле все перипетии судеб героев драмы разворачиваются вокруг черной лисы, сохранены идея драмы, а также линия поступков и действий главных героев, но изменились акценты сюжетной линии, драматургическая структура, главной героиней стала Черная лиса. Новизной в хореографической интерпретации стал «мягкий» переход действия в современное время. Это был не резкий бросок из одного временного пространства в другое. Переход был осуществлен деликатно, в стиле традиционного мышления, без пафоса и надрыва.

В киноверсии действие охватывает два временных пространства — XVII век и XXI век. Встречаются прошлое и современность. От традиций к современности. Это принципиально новый подход авторов в интерпретации традиционного сюжета. Образ Черной лисы является символом Матери – Природы, а ее дети – лисята воспринимаются как прообраз нашей хрупкой северной природы. Авторы выдвигают актуальные проблемы человечества XXI века. Агрессия, конфронтация, стремление к превосходству, разногласия в жизненно важных вопросах, бесчеловечность и многое другое, что негативно влияет на развитие всего человечества, раскрываются в танцевальном действе.

Музыка спектакля точно отражает этнические особенности, звучит в стиле традиционного звучания, соответствует темпо – ритму национального пения тойук, народного пения, в соответствии психологии и менталитету саха. Музыка тонко передает национальный характер, отсутствие бравурности даже в самых критических сценах агрессии, отсутствие гипертрофированного пафоса в музыке в сценах торжества, отсутствие стереотипного искусственного нагнетания трагических моментов все это признаки этнической эстетики музыки. Ее не громкое звучание, даже приглушенность, наоборот, акцентирует трагизм ситуаций. Интересно, что такой подход не умаляет трагедию. Латентность трагических ситуаций подчеркивает опасность, непредсказуемость ситуации и это свойственно характеру якутов.

Режиссер и автор либретто спектакля «Черная лиса» Костас Марсаан, как опытный кинорежиссер, успешно осуществил киноверсию спектакля, углубив и раскрыв новые грани танцевальных образов и хореографического текста. Съемка с пяти камер создала ощущение объемности действа, раскрыла разнообразие ракурсов танцевального действа, показала новые грани пластики и танца.

Новый подход прослеживается и в гармоничном сочетании элементов традиционной якутской хореографии с современным танцем. Хореограф Светлана Бессонова создала оригинальную интерпретацию традиционной якутской хореографии на стыке традиционного и современного танца. Выразительный во многом символический язык танца глубоко отражает весь драматизм сюжета. Язык танца в спектакле лаконичен, содержателен, символичен и выразителен. Можно сказать, что в спектакле четко прослеживается тонкий и деликатный подход к лексике якутского танца. Танцевальная характеристика героев отличается точностью, яркостью, выразительностью и глубиной передачи образов.

Декорация от Екатерины Шапошниковой отличается лаконичностью и минимализмом, что способствует концентрации внимания на действенную линию сюжета и образы героев. Костюмы также лаконичны и во многом символичны. Эффектны костюмы артистов в современной части спектакля, передают дух, темп и ритм времени.

Национальный театр танца Республики Саха (Якутия) в последние годы поставил ряд актуальных спектаклей философского плана, созвучных духу нашего времени, отражающих языком танца темы и сюжеты современности удачно сочетая их с традиционными мировоззренческими и духовными воззрениями якутов. Такая тенденция в творчестве театра танца радует и обнадеживает. Поиск новых форм и нового языка национальной хореографии продолжается».

Поздравляем сердечно постановщиков спектакля, артистический персонал, художественно-постановочную часть, весь коллектив с триумфальным успехом, желаем воплощать идеи, превращать задуманное в шедевры, новых креативных премьер, благодарных зрителей, неиссякаемого вдохновения, мощной творческой энергии, грандиозных достижений и гастролей, счастья в призвании и в личной жизни!