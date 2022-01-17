Спектакль «Озор» Мирнинского театра примет участие в ХIХ Фестивале театров малых городов России

В программе фестиваля Мирнинский театр покажет спектакль «Озор». Постановка Елизаветы Бондарь, драматург Екатерина Августеняк. Для работы над спектаклем театр запустил два проекта. Сообщает пресс-служба театра.

Состоялась творческая лаборатория с жителями Мирного, где обсуждали рассказ Мамина-Сибиряка «Озорник», а также инсценировка этого рассказа с актерами.

«Это творческий эксперимент для всех участников. В рассказе сходятся темы противостояния человека и общества, борьбы за свободу, признание и любовь. Проблема разных возможностей этой борьбы для мужчин и женщин», — говорят в театре.

Фестиваль регулярно проходит по инициативе художественного руководителя Театра Наций, народного артиста России Евгения Миронова. В 2022 году он состоится в Нижнем Тагиле, спектакли будут показаны с 30 мая по 5 июня. В конкурсной программе будут участвовать 16 коллективов. В фестивале примут участие театры из Альметьевска, Березников, Волжского, Кудымкара, Лысьвы, Мирного, Минусинска, Нижнего Тагила, Новокуйбышевска, Прокопьевска, Сарапула и др.