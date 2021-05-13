Спектакль Нюрбинского театра стал победителем международного онлайн-марафона

Спектакль Нюрбинского государственного передвижного драматического театра «Мария — солдат Победы» стал победителем двух номинаций «Лучший телеспектакль» и «Приз зрительских симпатий» II-го Открытого международного театрального онлайн-марафона «Дороги Победы».

Спектакль «Мария — солдат Победы» по пьесе заслуженной артистки Софьи Барановой и Ангеллы Поповой в постановке режиссера — отличника культуры РС(Я) Алгыса Макарова набрал наибольшее количество голосов в данных номинациях. В онлайн-марафоне участвовали более 20 театров из разных городов России, спектакли были показаны 9 и 10 мая. Онлайн марафон «Дороги Победы» является проектом Димитровградского драматического театра имени А.Н.Островского и посвящен Победе в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.

«Благодарим и поздравляем авторов пьесы Софью Баранову, Ангеллу Попову, режиссера Алгыса Макарова, исполнительницу главной роли Анисью Колесову, Ньургуна Михайлова за операторскую работу, художника Камиллу Лебедеву! Большая благодарность нашим любимым зрителям, поклонникам за поддержку», — сообщают в театре.

Победителями в различных номинациях также стали: Волгоградский казачий театр — победитель в номинации «Онлайн-мероприятие», Русский государственный театр им. А.С. Пушкина — «Лучший драматический театр», «»Малая форма», Орловский государственный академический театр им. И.С. Тургенева — «Лучший музыкальный спектакль», Национальный академический драматический театр им. Якуба Коласа — «За популяризацию Великой Победы на национальном языке», Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова — «Связь поколений», Центральный академический театр Российской Армии — «За сохранение традиций».