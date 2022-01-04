Спектакль Мирнинского театра представлен в фестивале театров малых городов России

Спектакль Мирнинского театра «Озор» режиссёра Е.Бондарь попал в конкурсную программу Фестиваля театров малых городов России 2022. Фестиваль пройдёт в Нижнем Тагиле с 30 мая по 5 июня 2022 г. Об этом сообщил актер театра Михаил Гончаров.

Как сообщается на сайте Театра наций, ежегодный Фестиваль театров малых городов России пройдет с 30 мая по 5 июня 2022 года в городе Нижний Тагил Свердловской области при поддержке Министерства культуры РФ. Решением экспертного совета в конкурсной программе будут участвовать 16 коллективов. Работы конкурсантов представлены в большой и малой формах, не считая Гостевого спектакля, который открывает фестиваль.

Представлены театры г. Минусинск, г. Стерлитамак, г. Нижний Тагил, г. Березники, г. Сарапул, г. Глазов, Альметьевск, г. Комсомольск-на-Амуре, Мирный, г. Каменск-Уральск, г. Волжский, г. Лысьва, г. Кудымкар, г. Прокопьевск, Уссурийск, Новокуйбышевск.