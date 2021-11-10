10.11.2021
12:56
146
Культура
Спектакль «Киристэпиэл» в театре эстрады
АУ «Государственный театр эстрады РС(Я) им. Ю.Е. Платонова» приглашает на музыкальный спектакль «Киристэпиэл», основанный на судьбе легендарного якутского мелодиста, народного артиста Якутии Христофора Максимова.
Премьера спектакля состоялась в 2017 году и с большим успехом объездил Центральные, Заречные и Вилюйские улусы.
В главной роли: Павел Семенов
В ролях: Айгылаан, Анатолий Горохов, Николай Гоголев, Эрхаан, Варя Аманатова, Санита Ай, Андреана, Сахая, Тамара Попова, Василий Еремеев.
Режиссер постановщик — Сергей ПОТАПОВ
Инсценировка — Алексея АМБРОСЬЕВА
19 ноября 2021 — 18:30
20 ноября 2021 — 15:00
21 ноября 2021 — 15:00
Место: Камерный зал, АУ ГТЭ РС(Я) им. Ю. Платонова
Справки: 8914-2-744-330
Стоимость билетов: 500-600-700-800 рб
Фото: Театр эстрады РС(Я) им. Ю.Е. Платонова
Источник: Театр эстрады РС(Я) им. Ю.Е. Платонова
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