10.11.2021
12:56
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Культура

Спектакль «Киристэпиэл» в театре эстрады

АУ «Государственный театр эстрады РС(Я) им. Ю.Е. Платонова» приглашает на музыкальный спектакль «Киристэпиэл», основанный на судьбе легендарного якутского мелодиста, народного артиста Якутии Христофора Максимова.

Премьера спектакля состоялась в 2017 году и с большим успехом объездил Центральные, Заречные и Вилюйские улусы.

В главной роли: Павел Семенов

В ролях: Айгылаан, Анатолий Горохов, Николай Гоголев, Эрхаан, Варя Аманатова, Санита Ай, Андреана, Сахая, Тамара Попова, Василий Еремеев.

Режиссер постановщик — Сергей ПОТАПОВ

Инсценировка — Алексея АМБРОСЬЕВА

19 ноября 2021 — 18:30

20 ноября 2021 — 15:00

21 ноября 2021 — 15:00

Место: Камерный зал, АУ ГТЭ РС(Я) им. Ю. Платонова

Справки: 8914-2-744-330

Стоимость билетов: 500-600-700-800 рб

Фото: Театр эстрады РС(Я) им. Ю.Е. Платонова
Источник: Театр эстрады РС(Я) им. Ю.Е. Платонова
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