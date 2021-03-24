Спецсчетники получат господдержку на капремонт

Министерство ЖКХ и энергетики РС (Я) ведет прием заявок от владельцев специальных счетов на получение господдержки. Прием заявок будет осуществлять до 2 апреля 2021 года.

По итогам конкурсного отбора владельцам специальных счетов будет предоставлена финансовая поддержка на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

В 2020 году государственная поддержка была оказана владельцам специальных счетов 13 многоквартирных домов. На эти цели из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) было выделено более 100 млн.руб.

Отметим, что специальный счет — это один из способов формирования накоплений взносов на капитальный ремонт многоквартирного дома. В отличие от способа накопления на счету Фонда капремонта, так называемого «общего котла», владельцы спецсчетов копят средства на капитальный ремонт своего дома, соответственно, и потратить могут только на капремонт своего дома.

Заявки от владельцев спецсчетов принимаются на электронную почту dgp@sakha.gov.ru. Дополнительную информацию по предоставлению господдержки необходимо уточнять по телефону: (4112) 506-890.