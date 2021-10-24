24.10.2021
12:48
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Общество

Спецрыбалка в якутском селе

В Якутии с первыми морозами началась зимняя подледная рыбалка «мунха». Традиционное любимое занятие саха дает не только вкусную озерную рыбу, но еще гармоничное чувство единения с природой и огромное удовольствие от коллективного трудового процесса. По особому, сложившемуся издревле обычаю, улов разделяется поровну между всеми присутствующими, вне зависимости от степени участия в добыче карасей.

Как сообщает @kyym.ru, жители с. Кыйыы Таттинского улуса сегодня дали возможность порыбачить ветеранам села. Озеро «эбэ» в этом году оказалось щедрым, каждому досталось по целому мешку свежей добычи.

Такой добрый социальный проект был задуман общественниками поселения в рамках празднования 100-летия якутского комсомола. Славная история общественной молодежной организации началась в республике в апреле 1921 года, когда в Якутске открылась первая губернская конференция коммунистической молодёжи. В связи с этим значимым для старшего поколения событием, ветеранам Кыйыы были вручены медали, учрежденные специально к юбилею.

Фото: https://www.instagram.com/p/CVZFu_PI7GX/
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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