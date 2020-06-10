Спецрейс вывезет граждан Кыргызстана из Якутска

Отмена регулярных авиасообщений вызвала проблему, связанную с возвращением на место постоянного проживания иностранных граждан, в частности, студентов, обучающихся в вузах на территории Республики Саха (Якутия).

В этой связи общественная организация «Кыргызская диаспора «Манас» обратилась в правительство Республики Саха (Якутия) и авиакомпанию «Якутия» об организации вывоза граждан Киргизской Республики с территории Республики Саха (Якутия) в г. Бишкек (Киргизия). В список приоритетных пассажиров включено 162 гражданина Киргизской Республики, в т.ч. студенты, люди пожилого возраста, граждане с медицинскими показаниями.

Выполнение рейса авиакомпанией «Якутия» по маршруту Якутск – Бишкек — Якутск согласовано заместителем председателя правительства Российской Федерации, председателем оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации Татьяной ГОЛИКОВОЙ. Соответствующие поручения направлены в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязи России) и Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).

Предварительно рейс планировался на 8 июня 2020 года. Республиканский штаб по COVID-19 Киргизской Республики перенес выполнение данного рейса на 19 июня 2020 года, мотивируя это тем, что необходимо время для подготовки к приему граждан Киргизии, прибывающих из иностранного государства.

Министерство по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) совместно с киргизской стороной прорабатывает вопрос о пересмотре даты рейса на ближайшее время. За получением информации просим обращаться по телефону (4112) 506-749.