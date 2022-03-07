Спецоперация в Якутске: Новые подробности

Как утверждают источники SakhaLife, в рамках дела по выявлению преступной сети оборотней в погонах допрошен также бывший первый заместитель руководителя Следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия) полковник юстиции АЛЕКСЕЕВ Николай Артурович.

После продолжительного допроса Алексеев отпущен в статусе свидетеля.

Также есть уточнение, что бюджет «абонентской платы» со стороны золотодобытчиков для «решения вопросов» в Следственном управлении СК России по Республике Саха (Якутия) мог составлять 10 миллионов рублей.

Как утверждают источники SakhaLife, задержанный накануне бывший руководитель одного из отделов Управления ФСБ России по Республике Саха (Якутия), подполковник в отставке ГРИШУКОВ Иван Валерьевич был хорошо знаком с Алексеевым.

Также есть основания считать, что Гришуков по просьбе своего близкого знакомого, бывшего депутата Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и тогдашнего генерального директора АО «Саханефтегазсбыт» НИКИТИНА Игоря Юрьевича, возможно, пытался через Алексеева утяжелить статью по уголовному делу ЛЕБЕДЕВА Виктора Николаевича, обвиненного в избиении своего подчиненного СТРИЖАКА Владимира Игоревича. Как помнит читатель, сначала Лебедева действительно пытались привлечь к уголовной ответственности также за превышение должностных полномочий по статье 286 УК РФ. Но после того, как сам Никитин был задержан за хищение в особо крупном размере, следствие было вынуждено снять эту статью. Источники не исключают, что следствие утратило интерес к делу Лебедева, вероятно, ввиду отсутствия дальнейшего материального стимулирования со стороны Никитина.

Но станут ли эти нюансы дела Лебедева новым эпизодом в данном уголовном деле – нет ясности. У следствия и без дела Лебедева есть вопросы к Алексееву, на которые он уже ответил в ходе первого допроса и, может быть, еще будет вынужден давать пояснения.

SakhaLife следит за ходом следствия.