Спецназовец УФСИН — призер Кубка мира по мас-рестлингу

Сотрудники отдела специального назначения УФСИН «Белый медведь» стали призерами международных и республиканских соревнований

16-20 декабря в городе Пюхтяя состоялся III (финальный) этап Кубка мира по мас-рестлингу 2021 года. Международный турнир в Финляндии собрал 69 сильнейших спортсменов из 12 стран мира. Состав сборной России в основном был представлен якутскими спортсменами. Среди них – сотрудник ОСН УФСИН мастер спорта международного класса по мас-рестлингу, трёхкратный чемпион мира Павел Черноградский. На этот раз титулованный спортсмен в весовой категории 90 кг занял 3 место. А по итогам трех Кубков мира он стал лидером и завоевал 1 место.

17-19 декабря в культурно-спортивном комплексе с. Намцы Намского района был проведен Кубок федерации по гиревому спорту Республики Саха (Якутия). В итоговых соревнованиях приняли участие именитые спортсмены из 13 районов республики и города Якутска.

Сотрудник отдела специального назначения УФСИН Владимир Оленов, выступивший в весовой категории 73 кг, показал хороший результат и занял 3 место.