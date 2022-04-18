«Спецназ добра Якутии» восстановил мостовой переход через реку Туейэ

В Чурапчинском улусе провели восстановительные работы разрушенного мостового перехода через реку Туейэ участка Кындал. Добровольцы движения «Спецназ добра Якутии» под руководством Руслана Платонова, ООО «Адгезия», ООО «Андезит», Управление спорта и Отдел строительства администрации района, сотрудники МО «Болтогинский наслег» в свободное время настелили бревна.

В республике продолжается реализация проектов добровольческого движения «Спецназ добра Якутия», зародилось в 2017 году по предложению Айсена Николаева, который объявил 2017 год – Годом добра в городе Якутске. С тех пор под патронатом главы Якутии Айсена Николаева добровольческое движение намного расширилось и приобрело республиканское значение. Данное движение из года в год объединяет неравнодушных якутян с активной гражданской позицией, желающих создать вокруг себя доброе.