18.04.2022
11:39
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Якутия

«Спецназ добра Якутии» восстановил мостовой переход через реку Туейэ

В Чурапчинском улусе провели восстановительные работы разрушенного мостового перехода через реку Туейэ участка Кындал. Добровольцы движения «Спецназ добра Якутии» под руководством Руслана Платонова, ООО «Адгезия», ООО «Андезит», Управление спорта и Отдел строительства администрации района, сотрудники МО «Болтогинский наслег» в свободное время настелили бревна.

В республике продолжается реализация проектов добровольческого движения «Спецназ добра Якутия», зародилось в 2017 году по предложению Айсена Николаева, который объявил 2017 год – Годом добра в городе Якутске. С тех пор под патронатом главы Якутии Айсена Николаева добровольческое движение намного расширилось и приобрело республиканское значение. Данное движение из года в год объединяет неравнодушных якутян с активной гражданской позицией, желающих создать вокруг себя доброе.

Источник: Пресс-центр МО «Чурапчинский улус»
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