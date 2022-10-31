Спецкабинет для реципиентов печени откроют в республике

В Якутии будет создан специализированный кабинет, где будут наблюдать пациентов, готовящихся к трансплантации печени или уже перенесших ее. Необходимость такой служба обсуждалась в Минздраве Якутии с участием представителей пациентских сообществ «Здоровая печень» и «Надежда на будущее».

Совещание по этому поводу провела министр здравоохранения республики Лена АФАНАСЬЕВА. Это было уже вторая рабочая встреча, посвященная этой теме, и в обоих случаях вопрос рассматривался с участием и учетом точки зрения представителей сообщества прижизненных доноров почки и печени.

— Это очень актуальный вопрос для нашей республики. Дело в том, что специализированный кабинет для реципиентов почки действует уже давно. Он открыт на базе Республиканской больницы №1-НЦМ и работает в формате единого окна. Там занимаются и теми, кто только готовится к пересадке почки, и теми, кто ее уже перенес, контролируя их иммуносупрессию. Теперь, мы считаем, такой же кабинет необходимо открыть и для реципиентов донорской печени, — сказала Катерина Григорьева, которая также перенесла трансплантацию этого органа.

На открытии такого централизованного кабинета пациенты, перенесшие пересадку печени, настаивали давно. Дело в том, что после сложнейшей операции борьба за жизнь больного не заканчивается – она продолжается, выходя в иную плоскость. Эти люди должны находиться под постоянным наблюдением врачей, которым предстоит контролировать их иммунитет и уровень иммуносупрессии, чтобы предотвратить отторжение органа. Между тем единственный специализированный кабинет, действующий на базе Якутской республиканской клинической больницы, не в состоянии принять таких пациентов со всей республики, которых с каждым годом становится больше.

Долгое время вопрос решить не удавалось. Однако теперь, наконец, решение найдено.

— Проблему мы обсудили с министром Леной Николаевной. Получился очень конструктивный диалог, в ходе которого удалось найти понимание и прийти к конкретным решениям. Так, уже известно, что специализированный кабинет для реципиентов печени будет базироваться в Республиканской больнице №1-НЦМ. Вести врачи там будут и тех, кто только ожидает операцию, и тех, кто ее уже перенес, причем, пожизненно. А значит, подбирать им дозы иммуносупрессии, при необходимости направлять к узким специалистам и т.д., — сказала Наталья КАРАТАЕВА, директор АНО «ДолгоЖить», который реализует спецпроекты по донорству.

Как заметила Наталья АЛЕКСЕЕВНА, это далеко не единственный вопрос, в котором сообщество прижизненных доноров почки и печени нашло поддержку республиканского Минздрава.

— Впервые в прошлом году при помощи Минздрава Якутии мы провели диспансеризацию доноров почки и печени. Решено, что она станет ежегодной. И это очень правильно, потому что состояние здоровья таких людей должно находиться в зоне особого внимания. Как сообщество пациентов с тяжелыми заболеваниями почек и печени мы работаем с 2014 года. И с самого начала тесно взаимодействуем с сообществом врачей-нефрологов, гепатологов и инфекционистов. Вместе проводим школы пациента. Доктора постоянно участвуют в наших благотворительных акциях по профилактике заболеваний почек и печени, которые мы проводим для населения, — рассказала она.

Одна из целей работы пациентского сообщества – информирование якутян о заболеваниях почек и печени. Реализация ее также опирается на поддержку Минздрава региона.

— В 2015 году при помощи Минздрава РС(Я) мы впервые провели скрининг на раннее выявление заболеваний почек и печени в 9 пилотных районах Якутии, охватив 3500 человек в центральных, вилюйских и промышленных районах. Эта работа продолжается по сей день. Например, на днях команда врачей – нефролог и инфекционист — должна отправиться в Эвено-Бытантайский улус, — рассказывала она.

Тем же целям служит и проект «Надежда на будущее. Арктика 1.0», который реализует Наталья Каратаева и ее единомышленники.

— В его рамках мы побывали в 3 арктических районах, проведя скрининг населения на раннее выявление заболеваний почек и вирусных гепатитов. Проект был реализован на средства гранта «Православная инициатива» при поддержке Якутской епархии и Минздрава РС(Я). Врачи консультировали население, проводили обследование и семинары для местных врачей, — рассказала Наталья Каратаева.

Знаковым событием, считают люди, пережившие пересадку печени, станет и открытие централизованного кабинета для них:

«В последнее время это была одной из самых острых проблем, и мы рады, что с приходом Лены Николаевны Афанасьевой ей, наконец, нашлось решение. Надеемся, что в скором времени служба начнет принимать пациентов».

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