Караоке-вечера в Орто Дойду!
Ура! Возобновляются еженедельные вечера с караоке в ОРТОДОЙДУ: каждую пятницу, субботу и воскресенье действует СПЕЦ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КАРАОКЕ!
Первые 10 песен БЕСПЛАТНО!!!
Проведите вечер в кругу друзей, теплой и душевной компанией, озорным девичником или легким мальчишником!
Семейные торжества и Дни Рождения пройдут ярко и весело! Легко и запоминающе! Сытно и вкусно в ресторане ОРТОДОЙДУ!
Мы предлагаем:
— полностью оборудованный для обряда Алгыс — зал «Камелек»
— большой зал с красивым видом из окна (вместимостью до 100 чел)
— вкусную кухню (средний чек от 1500)
— качественную музыку и караоке
— красивый пейзаж для ваших фотографий!
ВЕСЬ ОКТЯБРЬ И НОЯБРЬ КАРАОКЕ-ВЕЧЕРА ПРОВОДИТЕ В ОРТОДОЙДУ!
Ждем Ваших заявок!
Телефоны для бронирования и заказов: 711227, 89246636777
Адрес: Покровский тракт 49 км.
Instagram: orto_doydu_restoran
Whatsapp +7 (999) 174-67-82