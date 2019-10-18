Караоке-вечера в Орто Дойду!

Ура! Возобновляются еженедельные вечера с караоке в ОРТОДОЙДУ: каждую пятницу, субботу и воскресенье действует СПЕЦ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КАРАОКЕ!

Первые 10 песен БЕСПЛАТНО!!!

Проведите вечер в кругу друзей, теплой и душевной компанией, озорным девичником или легким мальчишником!

Семейные торжества и Дни Рождения пройдут ярко и весело! Легко и запоминающе! Сытно и вкусно в ресторане ОРТОДОЙДУ!

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Мы предлагаем:

— полностью оборудованный для обряда Алгыс — зал «Камелек»

— большой зал с красивым видом из окна (вместимостью до 100 чел)

— вкусную кухню (средний чек от 1500)

— качественную музыку и караоке

— красивый пейзаж для ваших фотографий!

ВЕСЬ ОКТЯБРЬ И НОЯБРЬ КАРАОКЕ-ВЕЧЕРА ПРОВОДИТЕ В ОРТОДОЙДУ!

Ждем Ваших заявок!

Телефоны для бронирования и заказов: 711227, 89246636777

Адрес: Покровский тракт 49 км.

Instagram: orto_doydu_restoran