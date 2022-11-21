21.11.2022
16:00
162
Общество
Специальное новогоднее предложение от Зелёного Рая
Дорогие Друзья! Приближается самый сказочный праздник, встреча Нового года! Экологическое учреждение — салон цветов «Зелёный Рай» предлагает оказание услуг по оформлению офисов и праздничных помещений, ресторанных залов, гостиничных холлов, отелей. Также вы можете поздравить своих родных, близких и друзей с любой точки Планеты, отправив им новогодний сюрприз! Каждый ребенок, да и мы взрослые, ждём новогоднего чуда! Подарите волшебство и исполняйте мечты! Наберите номер: +79142211777 — Марина. Пишите на эту электронную почту: marina777001@mail.ru . C отметкой: Мастерская Деда Мороза
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба салона "Зеленый рай"
#волшебство#Зеленый рай#Мастерская Деда Мороза#новогоднее предложение#новогоднее чудо#праздник#салон цветов «Зелёный Рай»
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+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
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