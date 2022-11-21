21.11.2022
16:00
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Общество

Специальное новогоднее предложение от Зелёного Рая

Дорогие Друзья! Приближается самый сказочный праздник, встреча Нового года! Экологическое учреждение — салон цветов «Зелёный Рай» предлагает  оказание услуг по оформлению офисов и праздничных помещений, ресторанных залов, гостиничных холлов, отелей. Также вы можете поздравить своих родных, близких и друзей с любой точки Планеты, отправив им новогодний сюрприз! Каждый ребенок, да и мы взрослые, ждём новогоднего чуда! Подарите волшебство и исполняйте мечты! Наберите номер: +79142211777 — Марина. Пишите на эту электронную почту: marina777001@mail.ru . C отметкой: Мастерская Деда Мороза

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба салона "Зеленый рай"

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