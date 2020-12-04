Специалисты ЖДЯ оценили инновационные разработки

2-3 декабря специалисты акционерной компании «Железные дороги Якутии» — заместитель генерального директора по стратегическому развитию Алексей Местников и главный инженер Денис Щукин – приняли участие в качестве экспертов в программе «Стартап-депо». Организатором программы выступила Дальневосточная железная дорога филиал ОАО «РЖД» при поддержке YellowRockets.

Основной целью «Стартап-депо» является поиск и внедрение инновационных проектов и стартапов в инфраструктуру железных дорог.

Эксперты от акционерной компании «Железные дороги Якутии» ознакомились с инновационными проектами, предложенными участниками мероприятия, оценили возможность их применения и внедрения на инфраструктуре ЖДЯ, провели консультации, которые помогут участникам в дальнейшем адаптировать свои разработки для запуска и внедрения на железных дорогах не только в Якутии, но и страны.

По словам заместителя генерального директора по стратегическому развитию акционерной компании «Железные дороги Якутии» Алексея Местникова участники программы представили для рассмотрения и обсуждения около 40 проектов, среди которых есть разработки, которые могут реально решить сегодня актуальные для железных дорог Якутии задачи.

«Всего по итогам первого дня были отобраны 7 проектов для участия в презентационной сессии о возможностях внедрения продукта на инфраструктуре РЖД. От Дальневосточной железной дороги поступило предложение запустить совместно с ними пилотный проект по 4 разработкам, среди которых робот-уборщик с функцией дезинфекции Vedroid, сервис Whocame_wifi, позволяющий собрать данные о посетителях для последующей точечной рекламы. Туда же вошли Smartunit.pro со smart-платформой для взаимодействия различных систем и устройств городской или региональной инфраструктуры и скилл-платформа Skillometer.ru профориентации на основе цифрового портфолио. Представителей РЖД заинтересовала разработка интерактивных книг «МультиДиТек» в плане интеграции приложения в мультимедийный портал «Попутчик», реализуемому во всех поездах РЖД. А компании «Sciberia» и «Медсеть» получили предложение от ДВЖД продолжить общение для обсуждения дальнейшего сотрудничества. Нас заинтересовала, например, система продажи билетов мультимодальных перевозок в комплексе с железнодорожными билетами, в том числе по туристическим маршрутам» — поделился информацией Алексей Местников.

Часть из 7 выступавших проектов будет приглашена 17 декабря на финал роад-шоу «Стартап-депо» в Хабаровске.

«Стартап-депо» — программа ДВЖД по поиску и внедрению инновационных проектов и стартапов в инфраструктуру ОАО «РЖД» проходит в формате масштабного роуд-шоу по регионам: в Хабаровске, Якутске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Южно-Сахалинске.

Партнером «Стартап-депо» выступает Дальневосточный фонд высоких технологий. Мероприятия в Республике Саха (Якутия) прошли при поддержке Венчурной компании «Якутия», Технопарка «Якутия» и Фонда развития инноваций Якутии.