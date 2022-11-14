Специалисты Якутской ТЭЦ устраняют дефекты на магистральной линии

Специалисты Якутской ТЭЦ приступили к ремонтным работам по устранению дефектов на магистральной тепловой сети на участке по ул. 50 лет Октября в сторону центрального теплого пункта «НовоПорт». На время работ будет производиться понижение температуры теплоносителя и горячего водоснабжения. Под ограничения попадают жители микрорайонов Хатынг-Юрях и Новопорт. Работы будут завершены до 18-00.

Сегодня в 8-30 дежурным района тепловых сетей принята информация о повреждении на магистральном трубопроводе тепловых сетей на участке от теплого пункта 12/4 в сторону центрального теплового пункта «НовоПорт». Произошло смещение на участке от опоры №26 до №37. Обнаружены три небольших порыва. На место незамедлительно выехала оперативная бригада Якутской ТЭЦ. Работы будут проводиться до полного восстановления нормального положения участка трубопроовода.