14.11.2022
13:54
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Общество

Специалисты Якутской ТЭЦ устраняют дефекты на магистральной линии

Специалисты Якутской ТЭЦ приступили к ремонтным работам по устранению дефектов на магистральной тепловой сети на участке по ул. 50 лет Октября в сторону центрального теплого пункта «НовоПорт». На время работ будет производиться понижение температуры теплоносителя и горячего водоснабжения. Под ограничения попадают жители микрорайонов Хатынг-Юрях и Новопорт.  Работы будут завершены до 18-00.

Сегодня в 8-30 дежурным района тепловых сетей принята информация о повреждении на магистральном трубопроводе тепловых сетей на участке от теплого пункта 12/4 в сторону центрального теплового пункта «НовоПорт». Произошло смещение на участке от опоры №26 до №37. Обнаружены три небольших порыва. На место незамедлительно выехала оперативная бригада Якутской ТЭЦ. Работы будут проводиться до полного восстановления нормального положения участка трубопроовода.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Якутской ТЭЦ

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