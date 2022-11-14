Специалисты устраняют последствия аварии в Якутске

В Якутске ведется восстановление участка магистральных тепловых сетей Якутской ТЭЦ На текущий момент ограничений по теплоснабжению нет. Об этом сообщил министр ЖКХ и энергетики Якутии Вячеслав Емельянов, который находится на месте технологического нарушения. «Произошло падение теплотрассы с опор на участке автострады 50 лет Октября в сторону ЦТП НовоПорт. Специалисты ЯТЭЦ ведут восстановительные работы: проводятся вскрытие изоляции и устранения свищей. Данный вопрос держим на контроле», — отметил Вячеслав Емельянов. Ведется выяснение обстоятельств технологического нарушения.

Фото: пресс-службы ПАО «Якутскэнерго» Источник: Пресс-служба Министерства ЖКХ и энергетики Республики Саха (Якутия)

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