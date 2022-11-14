14.11.2022
12:19
351

Происшествия

Специалисты устраняют последствия аварии в Якутске

В Якутске ведется восстановление участка магистральных тепловых сетей Якутской ТЭЦ

На текущий момент ограничений по теплоснабжению нет. Об этом сообщил министр ЖКХ и энергетики Якутии Вячеслав Емельянов, который находится на месте технологического нарушения.

«Произошло падение теплотрассы с опор на участке автострады 50 лет Октября в сторону ЦТП НовоПорт. Специалисты ЯТЭЦ ведут восстановительные работы: проводятся вскрытие изоляции и устранения свищей. Данный вопрос держим на контроле», — отметил Вячеслав Емельянов.

Ведется выяснение обстоятельств технологического нарушения.

Фото: пресс-службы ПАО «Якутскэнерго»
Источник: Пресс-служба Министерства ЖКХ и энергетики Республики Саха (Якутия)

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх