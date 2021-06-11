Специалисты ТЮНГД побили собственный рекорд на НТК Роснефти

На XIV Кустовой научно-технической конференции «Роснефти», которая прошла в этом году в дистанционном формате, отличились молодые специалисты «Таас-Юрях Нефтегазодобыча». Девять проектов, авторами которых выступили 11 участников от ТЮНГД, заняли призовые места на площадке ООО «РН-Краснодарнефтегаз»! Побит собственный рекорд: на КНТК 2018 года 8 проектов молодых специалистов были признаны лучшими.

Обладателями первых мест стали специалист отдела планирования и мониторинга эксплуатационного бурения Евгений Корнилов (секция № 1 «Геология нефтяных и газовых месторождений. Разработка нефтяных и газовых месторождений»), специалист отдела научно-технического развития и инноваций Григорий Соловьев (секция №7 «Информационные технологии и автоматизация производства), специалист сектора по управлению инвестициями Софья Маркова (секция №9 «Экономика, финансы»).

Еще восемь специалистов ТЮНГД заняли вторые, третьи места и номинации. Всего на Кустовом этапе конференции от предприятия приняли участие 27 молодых специалистов, каждый из которых достойно представил свой проект перед жюри.

Евгений Корнилов:

— Основная идея моего проекта заключается в том, что каждое добывающее Общество может оптимизировать привязочные работы при бурении скважин с любым комплексом LWD. При этом данная оптимизация не требует материальных и финансовых затрат. Актуальность работы отмечена высоким практическим применением. С сентября 2020 все операции по перезаписи каротажа на СБНГКМ месторождения выполняются по оптимизированной методике. Предпосылки к началу оптимизации зарождались еще во втором квартале 2020 года. По результатам проведённых работ в июле-сентябре очевидно, что оптимизация привязочного каротажа является эффективным инструментом по проблеме сокращения цикла строительства скважин

Для меня, как для молодого специалиста первого года, участие в НТК — значит не только набраться опыта в выступлениях, но и показать свои профессиональные и личностные качества в дискуссиях с экспертами.

Софья Маркова:

— Тема моей работы: «Применение положительного опыта пандемии с целью оптимизации операционных затрат». Основная идея заключается в организации комбинированной дистанционной работы для офисных сотрудников ПАО НК «Роснефть»: сотрудники могут чередовать работу из дома и из офиса по разработанному графику, при этом не контактируя друг с другом лично. Если специалисту не требуется работа с «живой» документацией и специальной техникой, то он может быть переведен на удаленную работу на постоянной основе. Данный метод является выгодным для работодателя и комфортным для сотрудников. А экономический эффект складывается от сокращения операционных затрат на аренду и содержание офисных площадей.

Как показала мировая практика в период пандемии, дистанционная работа успешно может практиковаться практически в любом офисе.

Работа над проектом заняла около месяца, так как тема довольно обширная.

Победа на КНКТ – это новый уровень в моей профессиональной деятельности.

Секрет моего успеха заключается в ответственном подходе и вовлеченности в тему. Главное, выбрать тему, которая волнует тебя самого! Тогда и проблематика будет казаться ярко выраженной, и желание найти решения этих проблем более острое. Чем интереснее тема, тем креативнее идеи!

Григорий Соловьев:

— Проект, над которым я работал еще с начала моего приема на работу в Таас-Юрях Нефтегазодобыча, называется «Оптимизация процессов бурения с помощью обработки базы данных параметров бурения». Если выражаться простыми словами, то предложение, которое я раскрываю в проекте, представляет из себя использование программного обеспечения, позволяющего выявить в процессах бурения скрытое непроизводительное время (НПВ). Скрытое НПВ – это непродуктивное время, которое нельзя обнаружить путем обычного анализа процессов, например, неэффективная работа бригад, неправильное использование оборудования. А за счет принятия правильных управленческих решений по устранению данного НПВ можно достигать неплохого сокращения во времени строительства скважин, а значит достигать и положительного экономического эффекта.

Победа в КНТК – это, скорее, еще один шаг на пути к реализации проекта. Научно-техническая конференция — это возможность презентовать проект на большую аудиторию, привлечь внимание к существующим возможностям по улучшению производства.