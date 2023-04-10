Специалисты РКБ-3 поработали в Усть-Майском районе

Специалисты ЦПМиБ Республиканской клинической больницы №3 поработали в Усть-Майском районе

6 и 7 апреля специалисты Центра предиктивной медицины и биоинформатики ГАУ РС(Я) «РКБ №3» выезжали с консультативно-диагностической целью в Усть-Майскую ЦРБ. В рамках командировки были проведены бесплатное тестирование на вирус папилломы человека (ВПЧ) и консультирование пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском, с нарушениями липидного обмена.

Рак шейки матки занимает второе место среди онкологических заболеваний у женщин, после рака молочной железы. К факторам риска развития рака шейки матки относится инфицирование вирусом папилломы человека, курение, инфекции, передающиеся половым путем, хронические воспалительные гинекологические заболевания, длительное применение противозачаточных препаратов, случаи рака шейки матки в семье, раннее начало половой жизни, частая смена половых партнеров. С прошлого года в рамках жизненной ситуации Национальной социальной инициативы «Раннее выявление рака шейки матки на основе ВПЧ-диагностики» мы активно ведем скрининг женщин с 30 до 65 лет для выявления 14 высокоонкогенных генотипов вируса папилломы человека, согласно международным рекомендациям. К сожалению, в нашей стране исследование на ВПЧ либо платное, либо только при выявлении уже предраковых изменений шейки матки. В случаях выявления вируса, проводится иммуноцитохимическое исследование соскобов шейки матки с определением белка р16 и маркера пролиферации Ki67 из того же биоматериала, которое выявляет атипичные клетки шейки матки, а также женщин вызывают на дальнейшее обследование специальным прибором – кольпоскопом, который позволяет рассмотреть ткани под многократным увеличением. Если же имеются отклонения в кольпоскопической картине, производится биопсия для более детального изучения, – рассказала акушер-гинеколог Сардана Киприянова.

За два дня гинеколог обследовала 100 женщин, поделилась с врачом акушером-гинекологом ЦРБ опытом работы на кольпоскопе, позволяющем дать визуальную оценку тяжести степени изменений шейки матки, показала акушерке технику забора биоматериала на тестирование ВПЧ. Теперь, благодаря полученным навыкам, жительницы Усть-Майского района смогут проходить кольпоскопию, не выезжая за пределы района.

Пациенты с нарушением липидного обмена, а также пациенты с высоким и очень высоким риском сердечно-сосудистых осложнений, пациенты, принимающие большое количество препаратов одновременно, были рады консультации клинического фармаколога.

Известно, что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний с каждым годом растет и одной из причин этих заболеваний может быть повышение уровня холестерина, а именно «плохого» холестерина. Не вызывая никаких жалоб и не проявляя никаких симптомов, нарушение липидного обмена может устанавливаться с опозданием, при манифестации сердечно-сосудистых заболеваний и катастроф, таких как ишемическая болезнь сердца, инфаркт сердечной мышцы, атеросклероз, инсульт. Поэтому рекомендуется обязательно знать уровень своего холестерина и всего липидного профиля, – подчеркнула клинический фармаколог Татьяна Татаринова.

Врач провела приём пациентов, а также сделала отбор пациентов на фармакогенетические исследования.

В рамках выезда врачи бригады также прочитали лекции по фармакогенетике основных хронических неинфекционных заболеваний, семейной гиперхолестеринемии для коллег из Усть-Майской ЦРБ, а для жителей района выступили на местном телевидении, рассказав о необходимости прохождения обследования на ВПЧ и нарушениях липидного обмена.

Как отметила главный врач районной больницы Татьяна Рогожина, вот уже на протяжении многих лет Усть-Майская ЦРБ плодотворно сотрудничает с РКБ №3.