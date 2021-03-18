Специалисты РКБ №3 начали работу на новом КТ-аппарате

На днях специалисты отделения лучевой диагностики РКБ №3 прошли запланированное обучение по эксплуатации нового 32-срезового КТ-аппарата Supria, установленного в Гериатрическом центре. Отметим, что ранее пожилые пациенты герцентра, чтобы сделать КТ, были вынуждены ездить в поликлинику РКБ №3, что доставляло неудобства, особенно маломобильным гражданам. Поэтому приобретение нового компьютерного томографа при поддержке руководства республики, стало отличным подарком для всех пациентов герцентра и лечебно-реабилитационного центра РКБ №3.

Обучение специалистов провела врач-рентгенолог, аппликатор из г. Москвы Анастасия Осипенко. Она подробно рассказала и показала якутским медикам возможности томографа, инжектора. Кроме того, вместе с врачами-рентгенологами и рентгенолаборантами были введены необходимые корректировки в прописанные клинические протоколы в зависимости от цели и задач исследования, предварительного диагноза.

Врачи-рентгенологи, рентгенолаборанты КТ-кабинетов отделения лучевой диагносики РКБ №3 с большим интересом и воодушевлением участвовали во всех процессах. Об этом проинформировала заведующая отделением лучевой диагностики РКБ №3, кандидат медицинских наук Наталья Михайловна Слепцова. Как она отметила, каждая область исследования имеет несколько клинических протоколов сканирования, из которых выбирается только один, наиболее информативный именно для данного пациента, исходя из диагностических задач. Например, для пациента с хронической обструктивной болезнью легких, нужно выбрать протокол сканирование «Легкие, для ХОБЛ», включающий выполнение функциональных проб.

Для пациента с подозрением на опухоль легкого, выбирается протокол для легкого с внутривенным контрастированием, с разными фазами контрастирования. По словам Натальи Михайловны, обучение прошло насыщенно, эффективно, на все актуальные вопросы персонал КТ-кабинетов получил исчерпывающие ответы. Она выразила уверенность в том, что освоение нового КТ аппарата и использование всех его широких возможностей на практике, будет, безусловно, способствовать повышению качества оказания медицинской помощи пациентам гериатрического центра и лечебно-реабилитационного центра РКБ №3.