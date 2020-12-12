Специалисты РБ№2-ЦЭМП проходят стажировку в лабораториях ведущих клиник России

С начала текущей недели наши специалисты: Степанида Харитоновна Шамаева — заведующая лабораторией клинической микробиологии (бактериологии) ГБУ РС(Я) «РБ№2-ЦЭМП и Саргылаана Алексеевна Алексеева, старшая лаборантка проходят стажировку на базе лабораторий ведущих клиник России — НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, МГКБ №15 им. О.М.Филатова ДЗМ, ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ.

Цель стажировки — организация работы лаборатории в условиях коронавирусной инфекции, также по ПЦР диагностике инфекционных заболеваний.

Также, в настоящее время обучение проходят 2 врача-бактериолога и 3 фельдшера-лаборанта в ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора (Москва) по ПЦР-диагностике инфекционных заболеваний; 2 фельдшера -лаборанта проходят стажировку в ГБУ РС(Я) «Якутский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД».

Как мы все знаем, НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, МГКБ №15 им. О.М.Филатова ДЗМ, ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» в марте этого года стали первыми из московских стационаров, перепрофилированными для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Данные лаборатории являются одними из самых современных диагностических комплексов России, работают высококвалифицированные специалисты. В это обеспечивает высокое качество проводимых исследований.

«Ежедневно в данных лабораториях проводится от 3 до 8 тысяч исследований на коронавирус методом ПЦР,- делится новостями из Москвы Степанида Харитоновна Шамаева. — Здесь проводят анализ крови на антитела к COVID-19 методом ИФА (ИХЛА). Время проведения исследования не превышает 12 — 24 часов с момента доставки образцов в лабораторию. Работают в круглосуточном режиме. Лаборатории оснащены современным оборудованием отечественного и импортного производства, установлена лабораторно-информационная система, что позволяет оперативно отслеживать результаты обследования каждого пациента. В общем, в Москве функционирует 16 ПЦР-лабораторий, из них 9 централизованных. Все данные пациентов хранятся в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Результаты лабораторных исследований поступают туда моментально».

По словам Степаниды Харитоновны Шамаевой, заведующая лабораторией клинической микробиологии (бактериологии) ГБУ РС(Я) РБ№2-ЦЭМП с учетом специфики оказания медицинской помощи нашей больницы, сейчас проводятся огромные работы по расширению видов лабораторных исследований. В связи с этим, в работу нашей лаборатории, базирующуюся на принципах классической клинической микробиологии, планируется внедрение новых методов исследований, которое основано на последних достижениях молекулярно-генетических технологий.

-Степанида Харитоновна, внедрение ПЦР-метода позволит улучшить диагностику у пациентов диагнозом «внебольничная пневмония»?

С.Ш: Несомненно, это улучшит проведение дифференциальной диагностики у пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония». Кроме того, расширит возможности для ранней идентификации некультивируемых микроорганизмов, таких как «атипичные» бактериальные возбудители, респираторные вирусы, в т.ч. пандемического варианта SARS-CoV-2. Во-вторых, с учетом одного из основных направлений работы нашей лаборатории определение механизмов резистентности бактерий к антибактериальным препаратам фенотипическими методами, внедрение ПЦР-метода позволит определить генотипическими методами. В-третьих, обеспечить более раннее начало рациональной эмпирической антибиотикотерапии и повышение эффективности лечения пациентов. Внедрение любого нового метода исследований, требует грамотного, адекватного организационного подхода. Особенно, когда внедряются методы, основанные на последних достижениях инновационных технологий. В настоящее время проводится большая работа по подготовке внедрения нового метода диагностики по трем ключевым моментам. Это, во-первых, подготовка помещений, в соответствии требований СанПравил, во вторых, приобретение оборудований для ПЦР исследований и в третьих, подготовка, обучение специалистов нашей лаборатории.

В заключении хочу сказать, что для нас стажировка в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, МГКБ №15 им. О.М.Филатова ДЗМ, ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» — позволила оценить собственные знания и силы, дала мощный стимул для достижения поставленных целей и помогла определить новые, и в конце концов, просто принесла огромное количество положительных эмоций. Все успехи и достижения были бы невозможны без поддержки руководства больницы и четкой, слаженной работы команды профессионалов-сотрудников лаборатории.