Специалисты поделились опытом работы по профориентационной деятельности

2 июля оператор летнего отдыха и оздоровления детей – Центр «Сосновый бор» провёл вебинар по вопросам профориентации школьников.

Про свой опыт работы по профориентационной деятельности школьников рассказали спикеры разных учреждений, которые ведут активную работу в этой области.

Среди них специалисты УГИБДД МВД по РС (Я), Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне», сотрудники детского издательства «Кэскил», Амгинского лицея имени академика Л. В. Киренского, председатель «Ассоциации развития ИТ-отрасли РС(Я)» и продюсер образовательных проектов Семен Посельский.

Ежегодно для школьников Якутии открываются творческие, профориентационные смены на базе детского загородного стационарного оздоровительного лагеря «Кэскил». Про работу лагеря подробно рассказала на вебинаре Екатерина Васильева, методист Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне». Она отметила, что с прошлого года в работе лагеря ввели нововведения – он работает по трём основным направлениям: летняя школа АСИ «Кадры будущего для регионов», WorldSkills Russia и киберспорт.

С целью профессиональной ориентации молодежи в сфере информационных технологий и развития инновационного предпринимательства в Якутии проводится республиканский конкурс «Моя профессия – IT» среди школьников. Об этом рассказал Мичил Стручков, председатель Некоммерческого партнерства «Ассоциация развития ИТ-отрасли РС (Я)». Он отмечает, что количество участников с каждым годом увеличивается, с этой целью в районах республики запускаются 17 IT-центров, в разных районах республики проводятся хакатоны под лозунгом «Я выбираю будущее!».

Также в Якутии работает школа юных журналистов, об этом рассказали сотрудники детского издательства «Кэскил»: Мария Иванова, выпускающий редактор газеты «Кэскил» и Сардана Матвеева, ответственный секретарь детских журналов «Чуораанчык», «Колокольчик».

«Ребенок, посещая школу юных журналистов, учиться не только журналистике, но и блогингу и участвует в республиканских конкурсах», — сказали они.

Управление ГИБДД по Республике Саха (Якутия) уже много лет ведет работу по профилактике дорожно-транспортного травматизма детей, и в том числе работу по профориентации школьников, совместно с Центром «Сосновый бор» на профильной смене «Регион-14». Об этом опыте работе рассказала Елена Гуляева, инспектор по особым поручениям УГИБДД МВД по РС (Я), подполковник полиции. «В рамках смены «Регион -14» собираются юные инспекторы дорожного движения из разных районов республики «Малая академия дорожных наук», которому в следующем году исполняется 25 лет. Из них 7 лет сбор проходит на базе Центра «Сосновый бор», — сказала она.

Про интересный опыт создания проектной деятельности с применением практических инструментов предпринимательства для детей с 12 лет рассказал Семен Посельский, продюсер образовательных проектов, индивидуальный предприниматель. Он начал работу с молодежью еще в 2016 году, когда на базе Центра «Сосновый бор» впервые организовал республиканскую бизнес-игру «Эргиэн». «На сегодня мы не только организаторы, но и занимаемся поддержкой предпринимательских инициатив детей по всей республике. Сегодня у нас более 100 детей, которые запустили собственные бизнес-проекты в рамках внеурочной деятельности», — говорит он.

С 2018 года в с.Амга работает проект «Старт в космос» во время летнего отдыха детей в Амгинском лицее имени академика Л. В. Киренского. «Проект создавался с целью воспитания подрастающего поколения в пространстве науки и техники и раскрытии перед ними перспективы к самореализации в авиационных и аэрокосмических отраслях», — сказала Майя Карманова, заместитель директора по воспитательной работе Амгинского лицея имени академика Л. В. Киренского.

Вебинар стал площадкой обобщения положительного опыта работы учреждений, реализующих профориентационные мероприятия и представил различные подходы, методики и инструменты в этой области. Мы благодарим наших партнеров за участие и за их активную работу в сфере профориентации школьников!

Подробно с информацией и запись вебинара можно посмотреть на сайте Центра «Сосновый бор» по ссылке: http://sosnovybor-ykt.ru/specialisty-podelilis-opytom-raboty-po-proforientacionnoj-deyatelnosti/