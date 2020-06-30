Специалисты по профориентации школьников приглашаются на вебинар

Как известно, выбор профессии – это один из самых важных и сложных шагов в жизни подрастающего поколения. Поэтому в вопросах профориентации школьников должны объединить свои усилия родители, психологи и педагоги.

О том, какая работа ведется по профориентации школьников во время их отдыха и оздоровления, поговорят на очередном открытом вебинаре оператора летнего отдыха и оздоровления детей – Центра «Сосновый бор».

Республиканский открытый онлайн-вебинар состоится уже в этот четверг, 2 июля, в 14:00.

В рамках онлайн-дискуссии пройдёт обсуждение современной профориентационной деятельности, ориентированной на создание социально ответственного подхода в области профориентации молодёжи. Перед участниками выступят профессионалы с многолетним опытом работы в сфере работы с молодежью. Среди них специалисты УГИБДД МВД по РС (Я), Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне», сотрудники детского издательства «Кэскил», Амгинского лицея имени академика Л. В. Киренского, председатель «Ассоциации развития ИТ-отрасли РС(Я)» и продюсер образовательных проектов Семен Посельский.

Приглашаем всех педагогов, психологов, специалистов по профориентации и иных заинтересованных педагогических работников стать участниками онлайн-встречи специалистов по профессиональной ориентации обучающихся Якутии.

Для участия в мероприятии необходимо пройти электронную регистрацию по ссылке: https://forms.gle/HM8JeiKN5LWRW93b7

Место проведения: платформа ZOOM.