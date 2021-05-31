Специалисты Онкодиспансера — на Всероссийском конгрессе «Радиология-2021»

Новые возможности диагностики обсуждались на XV юбилейном Всероссийском национальном конгрессе лучевых диагностов и терапевтов «Радиология-2021», который 25-27 мая проходил в Москве. О стратегических направлениях в этой сфере, озвученных на форуме, рассказывает врач-рентгенолог Якутского республиканского онкодиспансера Юрий Николаев.

— Конгресс собрал огромное число участников со всех регионов России, и думаю, для всех нас стал очень важным событием. Прежде всего потому, что впервые за долгое время он прошел в очном формате, хотя и с соблюдением рекомендованных мер социального дистанцирования. Якутский онкодиспансер, помимо меня, представляли врач УЗИ Мария Куляндина, врач-рентгенолог Саргылана Евграфова, рентген-лаборанты Розалия Варламова и Алексей Попов.



В рамках форума прошло свыше 110 научных заседаний и семинаров, а также 9 сателлитных симпозиумов основных производителей диагностического оборудования и контрастных препаратов. Состоялись выступления ведущих отечественных и зарубежных ученых. Мы слушали лекции академика В.А.Порханова, профессора В.И.Амосова, Леонардо Мачего (Бразилия), Эрнесто Ролдан-Валадеса (Мексика) и др. Это была крайне любопытная информация, которая позволяла оценить накопленный опыт.

В программе были заявлены все традиционные разделы лучевой диагностики. При этом важнейшее внимание уделялось ее применению в онкологии.

— Что для вас показалось наиболее важным в этом плане?

— Прозвучали интересные доклады по применению цифровых технологий в диагностике рака, в частности, в онкомаммоскрининге. Очень любопытно было ознакомиться с результатами использования искусственного интеллекта для оценки рентгенологической картины рака легких и молочной железы.

Особенно важно внедрение таких технологий сейчас, в пору, когда пандемия заставляет искать новые, зачастую альтернативные, формы работы с пациентами. Лучевых диагностов и рентгенологов, которым очень часто приходится иметь дело с больными, у которых ковид, это касается в первую очередь.

Вот почему большое внимание на конгрессе было уделено

различным аспектам работы в этих условиях. Сегодня основной упор делается на дистанционное обследование пациентов и возможности искусственного разума. Практика зарубежных коллег показывает: это возможно. В частности, уже есть опыт работы итальянских врачей, когда лаборанты проводят ультразвуковое сканирование молочных желез, а искусственный интеллект на основании полученных данных с высокой степенью достоверности выявляет очаг поражения органа, степень поражения и т.д.

Конгресс еще раз подтвердил: лучевая диагностика сегодня активно развивается, появляются новые методы исследования. Это вдохновляет. Надеюсь, что наиболее перспективные из них нам удастся внедрить в клиническую практику нашего диспансера.