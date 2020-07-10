Специалисты обсудили спортивно-оздоровительное воспитание молодежи

9 июля «Методический четверг» виртуально собрал координаторов летней оздоровительной кампании Министерства по физической культуре и спорту Якутии, тренеров республики, руководителей военно-патриотических клубов, педагогов образовательных учреждений для того, чтобы обсудить проблемы гражданско-патриотического и спортивно-оздоровительного воспитания подростков в современных условиях.

В рамках вебинара со своим педагогическим опытом по гражданско-патриотическому и спортивно-оздоровительному воспитанию детей выступили:

Аграфена КОЛЕСОВА, заместитель директора Республиканского центра подготовки спортивного резерва: «Организация летней оздоровительной кампании Министерства по физической культуре и спорту РС (Я) в разрезе 2013-2020 годы»;

Аркадий ИВАНОВ, старший тренер Республики Саха (Якутия) по настольному теннису среди юношей и девушек: «Тренировочные занятия по настольному теннису в летнее время в дистанционном режиме»;

Ньургустан ФЕДОТОВ, старший тренер Республики Саха (Якутия) по стрельбе из лука среди юношей и девушек: «Тренировочные занятия по стрельбе из лука в летнее время в дистанционном режиме»;

Михаил НОГОВИЦЫН, педагог дополнительного образования Центра «Сосновый бор»: «Профильная смена «Суолдьут»;

Николай РОМАНОВ, учитель ОБЖ Техтюрской школы Мегино-Кангаласского района: «Районный военно-спортивный лагерь «Тобул»;

Максим СПИРИДОНОВ, руководитель клуба «Юные искатели»: «Об опыте работы клуба «Юные искатели».

Программа вебинара была наполнена показательными выступлениями юных спортсменов, которые несмотря на пандемию продолжают тренироваться дома.

В процессе дискуссии педагоги обсудили особенности вовлечения подростков в спортивные занятия в летнее время в дистанционном режиме, повышение эффективности системы патриотического воспитания в военно-патриотических клубах и многие другие вопросы.

Это уже пятый вебинар, который в очередной раз, в рамках «Методического четверга» Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор», собрал в одну копилку передовой педагогический опыт в сфере летнего отдыха и оздоровления детей Якутии.

Подробнее с информацией можно ознакомиться на сайте Центра: http://sosnovybor-ykt.ru/