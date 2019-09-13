Специалисты обследуют самолет авиакомпании «Якутия»

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Якутия» с треснувшим стеклом благополучно сел в аэропорту Хабаровска, сообщает ЯСИА со ссылкой на РИА Новости. «Самолет приземлился в аэропорту Хабаровск. Посадка прошла благополучно», — сказала представитель аэропорта города Анастасия Хаустова. Ранее она рассказала, что у самолета, следовавшего рейсом 512 по маршруту Анадырь-Хабаровск, на эшелоне треснул покрывной слой левой форточки пилота. По ее словам, на продолжение полета произошедшее не повлияло.

Фото: Из открытых источников. http://ysia.ru/v-habarovske-blagopoluchno-sel-samolet-aviakompanii-yakutiya-s-tresnuvshim-steklom/ Источник:

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