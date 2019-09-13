13.09.2019
10:01
88

Происшествия

Специалисты обследуют самолет авиакомпании «Якутия»

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Якутия» с треснувшим стеклом благополучно сел в аэропорту Хабаровска, сообщает ЯСИА со ссылкой на РИА Новости.

 «Самолет приземлился в аэропорту Хабаровск. Посадка прошла благополучно», — сказала представитель аэропорта города Анастасия Хаустова.

Ранее она рассказала, что у самолета, следовавшего рейсом 512 по маршруту Анадырь-Хабаровск, на эшелоне треснул покрывной слой левой форточки пилота. По ее словам, на продолжение полета произошедшее не повлияло.

Фото: Из открытых источников.
Источник: http://ysia.ru/v-habarovske-blagopoluchno-sel-samolet-aviakompanii-yakutiya-s-tresnuvshim-steklom/
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх