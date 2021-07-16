Специалисты из Якутии спроектируют обустройство 490 улиц Улан-Удэ

Одно из подразделений якутской группы компаний «Талакан» участвует в масштабном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в городе Улан-Удэ в Бурятии.

«Наша компания выиграла конкурс на актуализацию проекта организации дорожного движения улично-дорожной сети г. Улан-Удэ. Всего там будет спроектировано обустройство 490 улиц. Мы привлекли лучших специалистов-проектировщиков с Якутии. Ранее занимались проектированием организации дорожного движения некоторых улиц города Якутска, Мирного, Вилюйска, федеральных дорог, но сейчас перед нами поставлены более сложные задачи уже на более высоком уровне в сжатые сроки. В столице Бурятии имеется трамвайное движение и непростые автомобильные развязки. Уверен, что мы справимся», — поделился руководитель группы компаний «Талакан» Василий Николаев.

Он подчеркнул, что грамотная расстановка технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства – одно из важных условий в обеспечении безопасности всех участников дорожного движения, а также маломобильных групп населения.

Группа компаний «Талакан», собственником которой является известный якутский бизнесмен Василий Николаев, разрабатывает проекты по всей Сибири и Дальнему Востоку и занимается инженерно-техническим сопровождением строительства дорог федерального, регионального и местного значения, строительством дорог, проектно-изыскательскими, кадастровыми, маркшейдерскими работами, управлению недвижимостью и строительным контролем.