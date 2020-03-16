Специалисты Центральных электрических сетей восстанавливают электроснабжение части потребителей Усть-Майского и Амгинского улусов

Сегодня, 16 марта, в 19:06 произошло технологическое нарушение в работе ВЛ 110 кВ Л-111 «Чурапча-Сулгачи». Энергетики незамедлительно приступили к восстановительным работам. Готовятся к вводу в работу резервные дизельные электростанции. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено.

Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей

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