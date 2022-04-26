Специалисты центра занятости проводят разъяснительную работу с осужденными в исправительном центре

Психолог Ольга Кудрявцева посетила осужденных к принудительным работам и рассказала о ситуации на региональном рынке труда, имеющихся вакансиях и программах, направленных на их трудоустройство и ресоциализацию, а также провела индивидуальные беседы по повышению стрессоустойчивости в период отбывания наказания.

Психолог Центра занятости населения по Ленскому району Ольга Кудрявцева посетила исправительный центр № 1. В рамках справочно-правового консультирования она рассказала осужденным к принудительным работам о ситуации на региональном рынке труда, имеющихся вакансиях и программах, направленных на их трудоустройство и ресоциализацию. В ходе беседы также были затронуты вопросы, касающиеся открытия малого бизнеса.

После этого специалист Центра занятости населения провела с осужденными индивидуальные беседы по повышению стрессоустойчивости в период отбывания наказания.