26.04.2022
10:36
63

Общество

Специалисты центра занятости проводят разъяснительную работу с осужденными в исправительном центре

Психолог Ольга Кудрявцева посетила осужденных к принудительным работам и рассказала о ситуации на региональном рынке труда, имеющихся вакансиях и программах, направленных на их трудоустройство и ресоциализацию, а также провела индивидуальные беседы по повышению стрессоустойчивости в период отбывания наказания.

Психолог Центра занятости населения по Ленскому району Ольга Кудрявцева посетила исправительный центр № 1. В рамках справочно-правового консультирования она рассказала осужденным к принудительным работам о ситуации на региональном рынке труда, имеющихся вакансиях и программах, направленных на их трудоустройство и ресоциализацию. В ходе беседы также были затронуты вопросы, касающиеся открытия малого бизнеса.

После этого специалист Центра занятости населения провела с осужденными индивидуальные беседы по повышению стрессоустойчивости в период отбывания наказания.

Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх