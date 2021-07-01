Специалиста АЛРОСА наградили за успехи в рекультивации отработанных земель

3a успехи в рекультивации отработанных земель главному специалисту по рекультивации земель и использованию ресурсов АЛРОСА Надежде Лисс вручен нагрудный знак министерства экологии Якутии «За вклад в развитие заповедного дела».

На протяжение пяти лет под руководством Надежды Юрьевны специалисты АЛРОСА рекультивировали нарушенные земли с песчаным грунтом. В 2017 году на отвалах трубки «Удачная» были высеяны семена трав и цветов. Спустя четыре года заметен результат работы – территории покрыты зеленью, в том числе ромашками.

С 18 по 23 июня специалисты провели эксперимент по высеиванию сосны в Удачном и Айхале. По словам Надежды Юрьевны, если в ходе данного эксперимента посевной материал взойдет и приживется, на участках может вырасти до 160-170 тысяч деревьев при 100 % всхожести.

«Мы решили провести эксперимент и высеять семена в Удачном и Айхале. Наша цель – не только расширение зоны произрастания сосны и увеличение биоразнообразия региона присутствия, а также и украшение населенных пунктов, где живут работники АЛРОСА. Деревья этого вида вызывают повышенный интерес не только со стороны ботаников, но и ландшафтных дизайнеров. Сосна – вечнозелёное дерево, которое произрастает во многих регионах России, однако здесь оно самостоятельно не растет. Жизненный цикл одного дерева в среднем составляет от 350 лет и более», — комментирует Надежда Лисс.

В ходе работ были определены восемь экспериментальных участков: пять в Айхале и три в Удачном. Один из них оказался не пригодным из-за состава почвы. Остальные показали высокий и средний плодородные потенциалы. Эти участки имеют преимущественно песчаный грунт.

В общей сложности было посеяно 2,1 кг семян сосны обыкновенной 15-го лесосеменного района. Это примерно 170 – 180 тысяч штук. Общая площадь экспериментальных площадок составила 2,68 га.: 1 га в Удачном, 1,68 – в Айхале.

Оценить первые результаты всхожести и приживаемости сосновых семян можно будет уже в сентябре этого года, а еще через год специалисты смогут зафиксировать результаты своих трудов.