Специалист ЖКХ — победитель деловой игры «МИНИСТР»

Главный специалист производственно-технического отдела предприятия Николай Верховов стал одним из победителей республиканской деловой игры «МИНИСТР-2019».

Ежегодная РДИ «МИНИСТР» проходит под патронажем Главы Республики Саха (Якутия) и на протяжении нескольких лет помогает выявлять перспективных и способных молодых специалистов, которые в дальнейшем входят в кадровый резерв Якутии.

По словам Николая, он подал заявку на участие в апреле после анонсирования нового формата деловой игры относительно прошлых лет.

В этом году поступило более 5700 заявок от претендентов на участие по трем возрастным категориям, которые прошли дистанционную проверку общих знаний. В финал МИНИСТРа допустили 112 из 807 человек, представивших видеоролик-самопрезентацию, и показавших хорошие результаты на тестировании по выявлению личностных особенностей и управленческих навыков.

В финале участников ожидала комплексная оценка компетенций, образовательные мастер-классы, стратегическая сессия «Якутия-2050». Здесь специалисту ГУП «ЖКХ РС (Я)» составили конкуренцию 44 участника, с которыми он вошел в одну возрастную группу «В» — от 23 до 35 лет.

«Был счастлив получить приглашение в финал, и переполнен воодушевлением. В течение трех дней независимые эксперты оценивали навыки и компетенции участников, разделенных по разным командам. Кроме этого, мы выезжали в социальные учреждения с целью проведения «счастливых часов» для посетителей, что тоже оценивалось экспертами. Важно отметить, в этом году призами были не материальные ценности, а возможность получить дополнительные знания, обучение в вузах и бизнес-школах, повышение квалификации. Мне выпала возможность повысить квалификацию по индивидуально составленному профилю в Высшей школе инновационного менеджмента при Главе РС (Я)», — говорит Николай Верховов.

Напомним, генеральный директор ГУП «ЖКХ РС (Я)» Виталий Чикачев, будучи капитаном команды победил в игре «МИНИСТР» в 2010 году. Он поздравил коллегу с победой и отметил, что МИНИСТР дает участникам уникальную возможность проявить себя, показать свой потенциал и профессиональные возможности, приобрести управленческие навыки, которые помогут в жизни.