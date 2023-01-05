Специалист: Как алкоголь портит женскую красоту?

Наш консультант – психолог ГБУ РС (Я) «Якутский республиканский наркологический диспансер» Татьяна Махмуд.

Женский организм реагирует на алкоголь совсем не так, как мужской. Масса тела женщины обычно ниже, чем у мужчины. А, значит, и доза алкоголя, достаточная для отравления женского организма, значительно ниже мужской.

Если женщина начинает выпивать регулярно, в ее организме происходят тяжелые и необратимые изменения.

Как влияет алкоголь на внешность?

Влияние алкоголя на кожу

Кожа является отражением здоровья внутренних органов и систем. Алкоголь вызывает у человека обезвоживание, которое сильно вредит коже. Если вечером переборщить с количеством выпитого, то утром вы будете ощущать стянутость на лице, сухость и шелушение.

У тех, кто постоянно употребляет алкоголь, сосуды на лице явно проступают. Такой эффект обусловлен куперозом, появляющимся из-за притока крови к лицу. Исправить такие последствия будет крайне сложно. Еще одно неприятное последствие для кожи от спиртного – это акне. Появлению прыщей способствует большое количество сахара в спиртном, который запускает процесс брожения внутри организма, а результат вскоре проявляется на лице. Кроме того, спирт заставляет организм больше вырабатывать мужских гормонов, поэтому постепенно кожа становится грубее, формируются глубокие поры и угревая сыпь. Медицинский факт — при злоупотреблении всегда наблюдается проблема сухой кожи. Последствия известны — преждевременное старение, появление новых морщинок, увеличение в размерах уже имеющихся. Регулярная выпивка, вызывает ускоренное старение дополнительно тем, что алкоголь в организме женщины, да и мужчины тоже сокращает содержание запасов витаминов C и E, которые способствуют сохранности коллагена — белка, поддерживающего эластичность кожи.

Конечно, один бокал вина не приведет к таким нежелательным последствиям.

Однако 2-3 коктейля вечером вполне способны подпортить внешний вид на утро.

Влияние алкоголя на волосы

Алкоголь может хорошо сказаться на волосах, разве что с помощью масок на пивных дрожжах. Однако при приеме внутрь, спиртное всегда вредит прядям. Трихологи считают, что спиртосодержащие напитки наносят наибольший ущерб волосам, из-за чего появляется ломкость, секущиеся концы, а также теряется цвет и объем.

Если постоянно употреблять спиртное в чрезмерных количествах, то продукты метаболизма напитков будут задерживаться в организме, что приведет к закупориванию капилляров фолликулов волос. Такие изменения вызывают нехватку питательных веществ и кислорода, поэтому корни начинают отмирать. Следовательно, если вы регулярно употребляете алкоголь, то на вашей расческе постепенно будет увеличиваться количество выпавших волос. В результате локоны становятся сухими и выглядят неопрятно.

Влияние алкоголя на гормональный фон

Женскому организму нужно больше времени на переработку спиртного, чем мужскому. Поэтому девушки куда больший страдают от алкогольных напитков. Для полного выведения коктейля требуются дополнительные антиоксиданты и витамин С, которые присутствуют в печени. Регулярное употребление алкоголя чревато тем, что эти запасы закончатся, что приведет к гиповитаминозу и ослаблению иммунитета. Из-за наличия этанола в крови увеличивается количество эстрогена, который способствует развитию женских болезней, например, поликистозу молочных желез. Спиртное является причиной резких перепадов сахара в крови. Помимо обильного содержания сахара в самом напитке, закусывают легкий алкоголь, например, вино, сыром или сладкими блюдами. Чаще всего это происходит вечером или ночью, поэтому такие посиделки будут приводить к появлению лишних килограммов. Также алкоголь подавляет выработку прогестерона – женского гормона, и стимулирует тестостерона.

Превращение начинается

Все процессы в женском организме подчинены гормональному циклу, на который алкоголь тоже влияет. В больших дозах он оказывает токсическое действие на надпочечники, которые начинают производить мужские гормоны.

Если алкоголь поступает в организм очень часто, мужские половые гормоны постепенно накапливаются в крови и постепенно изменяют облик еще недавней красавицы, придавая ей мужеподобные черты. У пьющих женщин меняется тембр голоса, который становится ниже и более хриплым, а движения становятся более угловатыми и резкими. Климакс у постоянно пьющих женщин, по оценкам врачей, наступает на 10-15 лет раньше, чем у тех, кто алкоголя избегает.

Влияние алкоголя на зубы

Многие знают, что алкоголь нарушает гормональный баланс, вредит волосам и коже, однако про вред зубам говорят редко. Одним из наиболее частых последствий употребления спиртного является эрозия зубной эмали. Любой спиртосодержащий напиток негативно воздействует на десны и ротовую полость, что приводит к эрозии и дальнейшему разрушению зубов. Кислота и сахар, которые есть в большинстве видов легкого алкоголя, делают эмаль тоньше, а также изменяют ее оттенок. Распространено заблуждение, что окрашивает зубы красное вино, но белое так же способствует этому процессу. Эрозия эмали чревата повышением чувствительности зубов, ухудшением их внешнего вида. Также это может привести к выпадению пломбы.

Алкоголь вымывает из зубов важные витамины и вещества, а именно кальций, витамины А и В, калий, магний, цинк и железо. Все эти элементы требуются для поддержания здоровья зубов, а также они влияют на иммунитет. Спиртное вызывает пародонтоз и кариес. Из-за данных заболеваний десна становятся рыхлыми и начинают кровоточить, поэтому они не могут в достаточной мере фиксировать сами зубы, которые начинают расшатываться. Кариес возникает из-за обилия сахара и красителей в алкоголе, особенно в коктейлях. Алкоголь вызывает обезвоживание организма, что приводит к уменьшению выработки количества слюны слюнными железами, в которой содержатся природные антисептики. В результате зубы не получают достаточное количество питательных элементов, а дыхание становится несвежим.

При равных дозах концентрация спирта в крови у женщин выше!

Важным правилом для женщин должно быть — не пытаться употреблять алкогольные напитки наравне с мужчинами. Следует заметить, что на физиологическом уровне у мужчин и женщин никакого равноправия совершенно не наблюдается. Для расщепления спирта организму необходима вода, молекула которой встраивается в свою очередь в молекулу спирта, при этом как бы откусывается частичка углерода — и происходит превращение алкоголя в уксус. Воды же в организме женщины на 10% меньше, соответственно, при равной выпитой дозе спиртного концентрация алкоголя в крови женщины будет выше, чем в организме мужчины, даже если они имеют схожий рост и вес.

Английские исследователи высказывают мнение, что соотношение выпитого алкоголя мужчиной и женщиной должно быть в норме не более чем 3:4. И если регулярно нарушать этот стандарт, это, в свою очередь, может привести к формированию алкогольной зависимости. На концентрацию этанола в крови оказывают влияние также и женские половые гормоны. Они уменьшают в желудке концентрацию фермента алкогольдегидрогеназы, ускоряя при этом переработку этанола в печени. Таким образом, расщепление алкоголя происходит медленнее, по сравнению с мужчинами, но значительно быстрее происходит поражение клеток печени, а это повышает риск многих проблем с печенью.

Особенно внимательными с употреблением алкоголя врачи рекомендуют быть женщинам во второй половине менструального цикла. Научно доказано, что у часто выпивающих женщин в предменструальный период значительно повышается тяга к алкоголю, у мужчин же, например, отсутствуют циклические перепады настроения. А еще перед менструацией алкоголь более быстро всасывается в кровь из желудочно-кишечного тракта, и токсический эффект при этом возрастает.