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Специальное предложение для пенсионеров: наличные без комиссии с любого банкомата

Теперь пенсионеры могут снимать без комиссии наличные с банкомата любого банка. Эта удобная опция – нововведение Россельхозбанка. Более подробно нам расскажет финансовый эксперт, директор регионального филиала одного из самых крупных и устойчивых банков России – АО «Россельхозбанк» Василий ТИМОФЕЕВ.

 

— Василий Васильевич, расскажите, пожалуйста, подробнее о новой опции пенсионных карт, как и кто может воспользоваться безкомиссионным снятием наличных.

Как вы уже отметили, это совершенно новая опция, она введена в работу в этом месяце. Согласитесь, ведь действительно очень удобно, что можно воспользоваться любым банкоматом любого банка. Никаких комиссий нет.

Воспользоваться этой опцией могут все граждане старше 18 лет, которые находятся на пенсионном обеспечении, в том числе не только по возрасту. Это может быть пенсия, назначенная по старости, за выслугу лет, по инвалидности и другие выплаты.

Подключить услугу можно при помощи мобильного приложения Россельхозбанка. Вам нужно просто оформить карту Банка, скачать наше мобильное приложение и активировать опцию «Безкомиссионное снятие наличных».

Без комиссии предоставляется только услуга снятия наличных, по всем остальным услугам в банкоматах сторонних банков, будь то запрос баланса или пополнение карты, комиссия взымается.

 

— Наверное, сейчас многих заинтересовал вопрос: как можно стать обладателем пенсионной карты?

Для этого нужно оформить карту в нашем офисе и написать заявление в Пенсионный фонд о том, чтобы пенсию переводили на карту Россельхозбанка. Со следующего месяца деньги будут поступать на неё.  Для оформления карты достаточно иметь при себе паспорт и пенсионное удостоверение, а офисы Россельхозбанка есть почти во всех районных центрах республики.

 

— Насколько сегодня пенсионеры доверяют картам?

— В последнее время пенсионеры стали все чаще пользоваться банковскими картами. Это не только удобно, но еще и безопасно. Нет необходимости носить с собой наличные деньги, что сокращает риски потери или кражи.

 Какие еще плюсы и привилегии есть у держателей пенсионных карт Россельхозбанка?

Пенсионная карта Россельхозбанка – это  простой и удобный способ получения пенсии и пособий. Пенсионная карта категории «МИР» выпускается моментально и абсолютно бесплатно. В установленные сроки Пенсионный фонд просто перечисляет деньги на карту. Ограничений по минимальным и максимальным остаткам денежных средств на счете нет. Хотелось бы отметить, что для пенсионеров в Россельхозбанке бесплатно предоставляется: подключение к мобильному банку, sms-информированию о пополнении карты, программе накопления бонусов «Урожай».

Карта является удобным средством для совершения покупок и платежей, в том числе за коммунальные услуги и мобильную связь. А начисление процента на остаток средств на счете делает карту не только сберегательным, но и доходным инструментом.

 

— Сколько процентов начисляется на пенсионную карту?

— Россельхозбанк начисляет до 6% годовых* на остаток средств на счете «Пенсионной карты».

 

— А что насчет кредитов? Сегодня банки часто отказываются кредитовать лиц старшего возраста. Как с этим обстоят дела в вашем банке?

В РСХБ порядка половины всех кредитов выдаются именно пенсионерам. Сумма кредита зависит от дохода, причем учитывается и неофициальный. Кредит «Пенсионный» является нецелевым, но часто заемщики рассказывают, на что планируют потратить деньги. Это газификация жилья, ремонт, строительство, создание или развитие личного подсобного хозяйства, образование детей, покупка бытовой техники, мебели и многое другое. Не секрет, что многие из нас стремятся финансово поддержать своих детей, их семьи, ведь ставки по обычным потребительским кредитам выше.

Я считаю, что пенсионеры, это одна из самых надежных и добросовестных категорий клиентов. Это люди «старой закалки», очень ответственные. Мы стараемся каждому клиенту подобрать необходимый продукт, подробно рассказываем о продуктах. Главное, мы предлагаем для наших клиентов не только хорошие условия сотрудничества, но и индивидуальный подход.

 

— Есть ли какие-то акции по пенсионным кредитам?

Для пенсионеров Россельхозбанк объявил акцию «Почетный возраст». В рамках этой акции ставки по кредиту «Пенсионный» снижены, причем минимальная ставка предлагается клиентам, перечисляющим пенсию на счет в Россельхозбанке. Ставки варьируются от 9,9% до 11,9% в зависимости от суммы, срока кредита. Процентные ставки применяются при условии оформления договора личного страхования. При отказе от личного страхования применяется надбавка +4,5%. Ставка 9,9% применяется в рамках специального предложения по кредитам при сроке кредита до 12 мес. (включительно) для клиентов, перечисляющих пенсию на счет в Россельхозбанке.

В рамках акции заявку на кредит могут подать граждане РФ до 75 лет. Сумма кредита до 500 тыс. рублей, срок – до 5 лет. Для граждан, получающих пенсию на счет в Росслеьхозбанке, сумма может быть увеличена до 750 тыс. рублей, срок – до 7 лет.

Обеспечение не требуется, кредит предоставляются на любые неотложные нужды. Никаких дополнительных комиссий банк не взимает. Акция продлится до 01 октября.

– Какие документы необходимо представить в банк для получения займа?

– Чтоб получить кредит пенсионерам необходимо предоставить паспорт  и справку о размере пенсии. А для тех, кто получает пенсию на счет в Россельхозбанке – только паспорт.

 

— Может ли пенсионер оформить ипотеку?

У каждого человека есть потребность в комфортном жилье, каждый хочет иметь свой дом, где он будет чувствовать себя спокойно и гармонично. В последнее время пенсионеры все чаще решаются воплотить мечты о собственном жилье или купить недвижимость в подарок детям или внукам с помощью ипотеки. Здесь на помощь приходит Россельхозбанк, в котором максимальный допустимый возраст заемщика может быть увеличен до 75 лет при одновременном соблюдения следующих условий: наличие созаемщика (срок возврата кредита должен наступить до исполнения созаемщику 65 лет), а также до момента исполнения заемщику 65 лет должно пройти не менее половины срока кредита.

 

— Говорят, что и по ипотеке и по пенсионному кредиту выгоднее оформить ипотеку с дифференцированным платежом. Так ли это?

— Дифференцированный платеж подразумевает, что сумма платежа будет меняться в зависимости от срока – первые годы она будет высокой, но с течением времени начнёт постепенно снижаться. В случае аннуитетной схемы заемщик вносит весь период одинаковые суммы. В первые годы дифференцированный платеж тяжелее, но через пару-тройку лет он становится выгоднее, так как переплата по нему существенно ниже.

Россельхозбанк один из немногих банков где сохранилась возможность выбрать дифференцированный платеж.

 

— Куда можно обратиться за консультацией?

— Более подробную информацию, а также предварительный расчет суммы и сроков кредита можно получить в офисах Россельхозбанка в г. Якутске по адресам: ул. Пушкина, 12, ул. Ярославского, 19, а также в дополнительных офисах банка в 14 районах республики.

 

— Спасибо за интересную беседу.

* Подробные условия обслуживания определяются тарифным планом «Пенсионный». Комиссия за обслуживание счета, при условии отсутствия операций по счету более одного года, взимается в размере 100 рублей; в случае, когда остаток на счете составляет менее указанной величины, комиссия взимается в размере остатка на счете. При отсутствии денежных средств на счете либо наличии ограничений в соответствии с законодательством РФ комиссия не взимается. Комиссия взимается при условии остатка на счете не более 3000 руб. Расчет процентов осуществляется исходя из входящего остатка денежных средств на счете на каждый день. При этом 4% годовых начисляется, если фактический остаток на счете карты (с учетом списания всех комиссий, предусмотренных тарифным планом) составляет свыше 100 рублей. Если фактический остаток на счете карты (с учетом списания всех комиссий, предусмотренных тарифным планом) составляет до 100 рублей включительно, проценты не начисляются. Дополнительно начисляются проценты на минимальный остаток денежных средств на счете (под минимальным остатком денежных средств понимается наименьшая из сумм денежных средств (с учетом списания всех комиссий, предусмотренных тарифным планом), находившихся на счете карты на начало каждого из дней в течение календарного месяца, либо с даты, следующей за датой открытия счета до конца календарного месяца, в котором открыт счет). Если минимальный остаток на счете карты составляет в течение месяца свыше 50 000 до 100 000 рублей включительно, дополнительно начисляется 0,5% годовых; если минимальный остаток на счете карты в течение месяца свыше 100 000 до 500 000 рублей включительно, дополнительно начисляется 1% годовых; если минимальный остаток на счете карты в течение месяца свыше 500 000 рублей, дополнительно начисляется 2% годовых; если минимальный остаток на счете карты в течение месяца составляет до 50 000 рублей включительно, дополнительные проценты не начисляются. Начисление и причисление процентов к остатку денежных средств на счете осуществляется ежемесячно в последний рабочий день месяца, а также в день закрытия счета.

 

Данная информация является рекламой. Не является офертой. Подробности по телефону, на официальном сайте и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная) от 12.08.2015.

Источник: АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка РФ №3349 (бессрочная). Реклама.
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