Специалисты Якутскэнерго приняли участие в акции «Международный День соседей»

Специалисты Энергосбыта Якутскэнерго приняли участие в акции, прошедшей в рамках Международного дня соседей и федерального проекта «Школа грамотного потребителя». Мероприятие, организованное Министерством ЖКХ и энергетики Республики Саха (Якутия), прошло в пятницу, 31 мая, на площади Орджоникидзе.

Во время акции энергетики ответили на вопросы потребителей, связанные с учетом, начислением, оплатой коммунальных услуг, поставляемых Якутскэнерго. Клиентов интересовали вопросы начислений по электроэнергии, теплу и горячему водоснабжению, общедомовым нуждам (ОДН), погашения задолженности, стартовавшим 1 июня акциям «Погаси долги без пени!» и «Удачный платеж».

Также специалисты энергосбытового филиала проконсультировали горожан по вопросам регистрации и работы в личном кабинете на сайте Якутскэнерго. Этот сервис дает возможность пользователям удаленно в любое удобное время передавать показания счетчиков, производить оплату банковской картой без комиссии, просматривать и распечатывать квитанции, задавать вопросы специалистам Якутскэнерго – словом, держать под контролем все свои расчеты с энергокомпанией.