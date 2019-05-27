Специалисты Энергосбыта провели более двухсот уроков по энергобезопасности

Специалисты Энергосбыта (филиал ПАО «Якутскэнергов) в рамках проекта «PROсвет», весной проводили уроки по энергобезопасности в школах республики. Более двухсот уроков прошло в школах Якутска и Мирного, на которых присутствовало свыше шести тысяч учеников. За все время проведения проекта «PROсвет» энергетики Якутскэнерго посетили практически все учебные заведения городов и сел республики.

На уроках детям рассказали о правилах обращения с электричеством, как вести себя в случае повреждения электрических и тепловых сетей, ознакомили с предупреждающими знаками, а также напомнили о правильном обращении с электроприборами в быту.

Основной целью уроков, проводимых в рамках проекта «PROсвет», является профилактика детского электротравматизма.

«Особое внимание на уроках уделяем правилам энергобезопасности вблизи энергообъектов, – рассказала Людмила Кислицына, руководитель службы производственного контроля и охраны труда Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго» – Объясняем и показываем как нужно обращаться с электричеством в разных ситуациях. На уроках дети узнают интересные факты о свойствах электричества, действии тока и его опасности».

По окончании занятий школьникам вручили тематические памятки, чтобы дети могли повторить правила электробезопасности вместе с родителями.