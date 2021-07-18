Спасительный ветер придет через три дня

По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды задымленность (мгла) наблюдается в ряде районов Якутии — в Намском, Хангаласском, Горном, Амгинском, Усть-Майском, на юге Томпонского, Таттинского, Алданского, Нерюнгринского, Олекминского, Ленского, на юге Мирнинского, Сунтарского, Нюрбинского, Вилюйского, Верхневилюйского, Кобяйского, на юге Жиганского.

Ветер в центральных районах и городе Якутске поменяется на юго-восточное направление 21 июля, 19-20 июля ожидаются осадки в западных районах, в центральных районах — 23 июля.

Сегодня, 19 июля, на заседании оперативного штаба республики по охране лесов от пожаров сообщено, что в Горном, Намском, Усть-Алданском, Томпонском, Оймяконском районах наблюдается чрезвычайно высокий – пятый класс пожарной опасности.

В Олёкминском, Ленском, Мирнинском, Сунтарском районах и на юге Жиганского района наблюдается высокий четвертый класс пожарной опасности.

Сегодня-завтра повышение до чрезвычайно высокого – пятого класса пожарной опасности ожидается Олёкминском районе.