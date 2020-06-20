СпасибоОлёкминскимВрачам

19 июня медикам Олёкминской центральной районной больницы волонтеры вручили продуктовые наборы



В преддверии Дня медицинского работника, а также в рамках проведения акции #СпасибоВрачам от республиканского волонтерского центра политической партии «Единая Россия» было передано 30 продуктовых наборов в благодарность врачам, которые находятся на передовой, работают в ковидном и провизорном госпитале, в обсерваторе.

Секретарь местного отделения ЯРО партии «Единая Россия» по Олёкминскому району — Оксана Саввинова и ответственный секретарь общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева Ирина Чердонова поздравили медицинских работников с наступающим профессиональным праздником и вручили продуктовые наборы главному врачу ГБУ РС(Я) «Олекминская ЦРБ» Марфе Бурцевой.