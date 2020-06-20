20.06.2020
20:58
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Общество

#СпасибоОлёкминскимВрачам

19 июня медикам Олёкминской центральной районной больницы волонтеры вручили продуктовые наборы


В преддверии Дня медицинского работника, а также в рамках проведения акции #СпасибоВрачам от республиканского волонтерского центра политической партии «Единая Россия» было передано 30 продуктовых наборов в благодарность врачам, которые находятся на передовой, работают в ковидном и провизорном госпитале, в обсерваторе.

Секретарь местного отделения ЯРО партии «Единая Россия» по Олёкминскому району — Оксана Саввинова и ответственный секретарь общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева Ирина Чердонова поздравили медицинских работников с наступающим профессиональным праздником и вручили продуктовые наборы главному врачу ГБУ РС(Я) «Олекминская ЦРБ» Марфе Бурцевой.

Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
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