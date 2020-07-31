Спасибо «Саюри»!

Вкусный и полезный сюрприз ожидал сегодня на обед пациентов и медицинских работников инфекционного корпуса ковидного отделения Якутской республиканской клинической больницы. Больничный корпус посетила делегация ООО «Саюри» с коробками, полными свежих овощей и зелени. Содержащие огромное количество витаминов, минералов, углеводов и аминокислот, благотворно влияющих на пищеварительный тракт, нервную и иммунную системы свежие овощи и зелень пополнили рацион пациентов и медицинских работников. — Спасибо за витамины, за приятный и вкусный сюрприз, — говорят медики.

Источник: Зоя ИГНАТЬЕВА

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх