31.07.2020
14:35
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Коронавирус

Спасибо «Саюри»!

Вкусный и полезный сюрприз ожидал сегодня на обед пациентов и медицинских работников инфекционного корпуса ковидного отделения Якутской республиканской клинической больницы. 

Больничный корпус посетила делегация ООО «Саюри» с коробками, полными свежих овощей и зелени. 

Содержащие огромное количество витаминов, минералов, углеводов  и аминокислот, благотворно влияющих на пищеварительный тракт, нервную и иммунную системы свежие овощи и зелень пополнили рацион пациентов и медицинских работников.

— Спасибо за витамины, за приятный и вкусный сюрприз, — говорят медики.

Источник: Зоя ИГНАТЬЕВА
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