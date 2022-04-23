Спасибо, онкологи! Ждем вас через год

К 100-летию ЯАССР и Году Матери в РС(Я)

Территория акции «Онкодесант» постоянно расширяется. Цель ее — профилактический осмотр населения труднодоступных и отдаленных населенных пунктов. Снижение смертности от онкологических заболеваний, ранняя их диагностика, привлечение населения к прохождению профилактических осмотров является важнейшим направлением работы медиков Якутии.

Бригада Республиканского онкологического диспансера вернулась с очередного выезда. О том, как прошла работа в селах Синск и Едэй Хангаласского района, рассказал руководитель выездной бригады, заместитель главного врача диспансера, онко-хирург Петр Никифоров.

— Осмотр населения веливрач-эндоскопист Иван Яковлев, онко-гинеколог Виктория Николаева, врач УЗД Игорь Попов, медицинская сестра Александра Корнилова и медбрат Егор Осипов. На приеме онко-гинеколога побывали семьдесят четыре человека, девяносто девять прошли ультразвуковое исследование, двадцать восемь – фиброгастродуоденоскопию, все обратившиеся сдали анализы на онкомаркеры, — говорит Петр Владимирович. — Всего осмотрено сто двенадцать человек, пожелавших пройти плановое обследование, в том числе двадцать многодетных мам. Часть осмотренных пациентов мы пригласили к себе в диспансер на дообследование.

Можно представить себе нагрузку, которая пришлась на медиков. Обычно выездная работа проходит в напряженном режиме и ведется до последнего пациента.

— Мы благодарны коллегам — главному врачу района Нюргуну Петровичу Степанову, заведующей врачебным участком Розалии Петровне Асекритовой и ее командеза четко организованную подготовительную работу, жителям сел за активность. Два дня выездной работы прошли очень продуктивно. Кстати, врачебная амбулатория в Синске новая, введена по программе модернизации первичного звена здравоохранения, там созданы очень хорошие условия для пациентов и медперсонала.

И сами онкологи, и население довольно. В адрес «онкодесанта» поступило столько теплых слов благодарности от жителей сел Синск и Едэй, что я решила дать их отдельно, но несколько слов все же добавлю. Вот что пишут жители Синска.

— В нашем отдаленном от районного центра участке врачи онкодиспансера провели такие обследования, которые можно пройти только в центральных больницах, куда попасть всегда очень трудно…

— Настоящие профессионалы! Вот так должны работать настоящие специалисты…

— Наша медицина будет процветать, пока работают такие верные своему долгу врачи!

— Спасибо огромное! Ждем вас через год!

Что тут добавишь! Пожалуй, только то, что работа «онкодесанта» в республике продолжается.