«Спасение замерзающих» — предприниматель организовал службу помощи водителям на якутских зимниках

Зима вступила в свои права по всей территории Якутии, в северных улусах температуры значительно понизились и, как следствие, туманы, при метелях и на открытых местах заносы на дорогах. Для водителей дальнобойщиков наступила горячая пора, в самые крайние уголки нашей Республики по автозимникам, куда не может прилететь авиация и невозможна доставка по воде, доставляются народно-хозяйственные грузы, от этого напрямую зависит жизнь и быт жителей. Подобная дорога жизни становится битвой за выживание для самого опытного водителя.

В Якутии с начала этого года запустили проект «Спасение замерзающих» для помощи водителям, чьи машины сломались на трассе. Такая частная уникальная служба открылась в Таттинском улусе. Организатор проекта планирует распространить свою инициативу и на другие районы.

Служба спасения Якутии обращается к предпринимателям, людям неравнодушным, готовым прийти на помощь вблизи федеральных и республиканских автозимников: поддержите хорошее начинание таттинского предпринимателя.

В зимний период 2021–2022 годов планируется к обустройству и эксплуатации 50 ледовых переправ (из них федерального значения – 6, республиканского – 5, муниципального – 39), а также 26 автозимников общей протяженностью 11739,38 км.

На 13. 12.2021 г. на территории Республики Саха (Якутия) состоит на учете 50 ледовых переправ. Всего с нарастающим итогом эксплуатируются 25 ледовых переправ.