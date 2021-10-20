20.10.2021
21:02
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Общество

Спасение утопающего

Известная фраза «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих» неуместна и не работает в Якутии. Водолазы Службы спасения республики провели тренировку на замерзшем водоеме по спасению человека, провалившегося в полынью.

Фото: Служба спасения Якутии
Источник: Служба спасения Якутии
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