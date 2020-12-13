13.12.2020
13:44
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Происшествия

Спасение обернулось трагедией в Якутске

Грустная история произошла недавно в Якутске:

Источник: https://www.instagram.com/p/CIpgRiLM2mV/?igshid=1xxh46hytf07x
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