21.09.2021
12:19
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Происшествия

Спасен дворец спорта в Якутске

Пожар произошел в частной сауне, расположенной в здании спорткомплекса на улице Орджоникидзе в столице республики вечером 20 сентября, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о возгорании поступило в 22.09 по местному времени, пожарные прибыли через четыре минуты и обнаружили, что из здания идет дым.

Огонь повредил потолок в комнате отдыха, предбанник и парилку на общей площади 40 квадратных метров. Пожарные спасли здание дворца спорта и эвакуировали четыре человека.

Предположительной причиной возгорания стало короткое замыкание электрооборудования в сауне, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

На тушение привлекались 37 человек личного состава и пять единиц техники.

Фото: Sakhalife.ru
Источник: Якутия 24
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