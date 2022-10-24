Спасателями проведены тренировки по ликвидации последствий ДТП

Личным составом дежурных смен и поисково-спасательных отрядов республики ГБУ РС (Я) «Служба спасения Республики Саха (Якутия)» проведены тренировки по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

«Целью данных тренировок являлось совершенствование технологии проведения спасательных работ в условиях дорожно-транспортных происшествий, совершенствование навыков личного состава по работе с гидравлическим аварийно-спасательным оборудованием, отработка деблокации пострадавшего, проверка готовности личного состава к действиям по ликвидации последствий ДТП, а также взаимодействие сил и средств РСЧС», — отметил заместитель начальника управления поисково-спасательных работ и ликвидации ЧС на акваториях Службы спасения РС(Я) Андрей Юргин.

Подобные учения проводятся регулярно, по результатам тренировок все цели и задачи были успешно выполнены.

Единый телефон вызова экстренных служб «112», телефон оперативного дежурного Службы спасения РС (Я): (4112) 45-90-19.