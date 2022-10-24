24.10.2022
14:22
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Общество

Спасателями проведены тренировки по ликвидации последствий ДТП

Личным составом дежурных смен и поисково-спасательных отрядов республики ГБУ РС (Я) «Служба спасения Республики Саха (Якутия)» проведены тренировки по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.  

«Целью данных тренировок являлось совершенствование технологии проведения спасательных работ в условиях дорожно-транспортных происшествий, совершенствование навыков личного состава по работе с гидравлическим аварийно-спасательным оборудованием, отработка деблокации пострадавшего, проверка готовности личного состава к действиям по ликвидации последствий ДТП, а также взаимодействие сил и средств РСЧС», — отметил заместитель начальника управления поисково-спасательных работ и ликвидации ЧС на акваториях Службы спасения РС(Я) Андрей Юргин.

Подобные учения проводятся регулярно, по результатам тренировок все цели и задачи были успешно выполнены.

Единый телефон вызова экстренных служб «112», телефон оперативного дежурного Службы спасения РС (Я): (4112) 45-90-19. 

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС (Я)»

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