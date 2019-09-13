Спасательные археологические работы на Верхней Амге завершены

В Арктическом научно-исследовательском центре АН РС (Я) сообщают о завершении спасательных работ на археологических памятниках вблизи пос. Верхняя Амга Алданского района. В ходе раскопок были сделаны находки, подтверждение значимости которых требует дополнительных исследований.

Специалисты установили, что из пяти археологических памятников Верхней Амги, три – Кюнкю 1 и Буяга 1 и 2 – фактически разрушены, поскольку находятся вблизи полотна железной дороги и их территория подверглась техногенному воздействию в результате строительства железнодорожного моста. Проведенные на них работы показали отсутствие культурного слоя. Сохранности же стоянок Кюнкю 2 и Буяга 3, а также писаницы Кюнкю в настоящее время непосредственной угрозы нет.

Наиболее значимым, по мнению руководителя спасательных работ, руководителя Музея арктической археологии им. С. А. Федосеевой АНИЦ АН РС (Я) Николая Кирьянова, является многослойный памятник Кюнкю 2. На нем археологи провели шурфовочные, стратиграфические, раскопочные работы площадью около 3000 кв. м, геодезическую съемку местности, отобрали образцы на споро-пыльцевой и радиоуглеродный анализы.

В ходе раскопок на Кюнкю 2 выявлено более трех тысяч находок, среди них весьма интересные, датировка которых требует своего подтверждения. Часть артефактов уже отправлен) в Новосибирск для проведения дополнительного трасологического анализа. В октябре, после завершения исследований и в случае подтверждения предположений якутских археологов, будет организована пресс-конференция, на которой они представят находки общественности. Пока же, по их мнению, стоянка Кюнкю 2 представляет собой большой интерес в плане изучения климата и образа жизни древних людей в Центральной Якутии за последние 10 000 лет и требует дальнейшего изучения.

Стоит отметить, что работы по спасению памятников Верхней Амги прошли в рамках возобновления деятельности Приленской археологической экспедиции. Одним из инициаторов воссоздания этого легендарного научного объединения выступил директор АНИЦ АН РС (Я) Юрий Шипицын. Кроме сотрудников АНИЦ в спасательных работах приняли участие студенты из археологического отряда «Диринг».