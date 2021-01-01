Спасатели Якутии рекомендуют…

Спасатели республики рекомендуют гражданам, планирующим поездки в период низких температур, тщательно подготовиться к дальнему пути

Справочная информация подготовлена на основании данных ТСМП ЧС РС (Я) и ФГБУ «ЯУГМС» на 01-02 января 2021 г.

Местами небольшой снег, днем 2 января в Оленекском районе и побережье Арктики умеренный снег, на побережье Арктики местами порывистый ветер до 15-20 м/с, поземки.

Температура воздуха ночью и днем в центре -37-42, в Заречье, юго-востоке -44-49, на северо-востоке -48-53, на западе, северо-западе, юге ночью -32-37, местами -22-27, на северо-западе и юго-западе при прояснении -38-43, днем -22-27, местами -32-37°.

Всего в Якутии с нарастающим итогом полностью открыты 9 автозимников:

1)автозимник «Усть-Куйга — Казачье — Кресты»с разрешенной максимальной массой транспортного средства до 20 тонн.

2) автозимник «Кобяй» с разрешенной максимальной массой транспортного средства до 20 тонн.

3) автозимник «Лючинская»с разрешенной максимальной массой транспортного средства до 20 тонн.

4) автозимник «Эдьигээн» с разрешенной максимальной массой транспортного средства до 20 тонн.

5) автозимник«Верхоянье»:

— участок п. БатагайАлыта – м. Иван-Сирэ с разрешенной максимальной массой транспортного средства до 20 тонн.

— участок м. Иван-Сирэ – г. Верхоянск с разрешенной максимальной массой транспортного средства до 10 тонн.

6) автозимник Объездная дорога «Верхоянье»:

— участок м. Ыыстаах – г. Верхоянск с разрешенной максимальной массой транспортного средства до 10 тонн.

— участок г. Верхоянск – м. Иван-Сирэ с разрешенной максимальной массой транспортного средства до 20 тонн.

7) автозимник «Амга» с разрешенной максимальной массой транспортного средства до 30 тонн.

8) автозимник «Сангар» с разрешенной максимальной массой транспортного средства до 20 тонн.

9) автозимник «Яна» с разрешенной максимальной массой транспортного средства до 10 тонн.

На территории республики преобладают низкие температуры. Служба спасения Республики Саха (Якутия) рекомендует гражданам, планирующим дальние поездки, сначала ознакомиться с метеосводкой перед отправкой в дальний путь и тщательно подготовиться.

Заблаговременно проведите надлежащее техническое обслуживание автомобиля, утеплите его, важно не заправляться на непроверенных заправках, некачественное топливо может сыграть злую шутку. Запаситесь продуктами и теплыми вещами (наличие теплых курток, штанов, валенок или унтов при поломке машины в морозы до прихода помощи может спасти вам жизнь). Проверьте наличие в багажнике домкрата, запасного колеса, баллонных ключей, масла, антифриза, буксировочного троса, комплекта для зарядки аккумулятора, цепей противоскольжения.

Изучите свой маршрут заранее, поставьте в известность родных и близких, в каком направлении и в какое время вы планируете прибыть.

На случай форс-мажорных обстоятельств подготовьте так называемый аварийный комплект, в который входят: зарядное устройство к мобильному телефону, запасной аккумулятор, теплая одежда, одеяло, спички, зажигалка, щетка для удаления снега и льда с лобового стекла, ручной фонарь, комплект батареек к нему, аптечка, огнетушитель, топор, упаковка «сухого горючего», мини-печка и котелок.

Не забудьте положить в аптечку и перманганат калия – всем известную марганцовку. Она пригодится для обработки ранок слабым раствором и для разведения костра, если немного кристаллов смешать с антифризом. Для этого нужно заранее приготовить топливо для костра, затем на сухую бумагу или кусок ткани нужно, соблюдая меры предосторожности, высыпать немного марганцовки и капнуть на нее несколько капель тосола или антифриза, быстро скомкать бумагу или тряпку так, чтобы не рассыпать содержимое, и подождать. После химической реакции антифриза и перманганата калия с последующим воспламенением, подбросить сухие ветки.

Если автомобиль в пути заглох, оцените обстановку, постарайтесь сориентироваться, где вы находитесь и на каком расстоянии ближайший населенный пункт. Если вы не можете устранить неполадку самостоятельно, за помощью необходимо обратиться по единому телефону вызова экстренных служб «112» или «101».

В том случае, если решите самостоятельно обратиться за помощью в ближайший населенный пункт, старайтесь в пути придерживаться трассы или дороги.

Если в пути произойдет ситуация, в результате которой вашей жизни будет угрожать опасность или возникнет необходимость проведения спасательных мероприятий, звоните по единому номеру вызова экстренных служб «112» или «101». Остановившись на дороге, подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, повесьте яркую ткань на антенну, ждите помощи в автомобиле. Мотор надо оставить включенным, немножко приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом.

Если это произошло в сильную метель, после вызова помощи, периодически прогревайте автомобиль, расположите его двигателем в наветренную сторону, периодически очищайте выхлопную трубу, чтобы выхлопные газы не попали в салон и кузов, что может спровоцировать отравление угарным газом. Помните, что ваш не занесенный снегом автомобиль является ориентиром для поисковой группы, и периодически очищайте его от снега.

Наденьте головной убор (30% тепла теряется при непокрытой голове). Укройтесь от ветра. Не употребляйте спиртное: при расширении сосудов идет повышенная теплоотдача!

Если вам нужна помощь, обращайтесь по телефонам: «112» или (84112) 45-90-19 – оперативный дежурный Службы спасения РС(Я).

Недостаточная видимость из-за снегопада или тумана, а также выхлопных газов автомобилей увеличивают опасность при движении в сложных условиях. Служба спасения Республики Саха (Якутия) рекомендует водителям быть предельно внимательными, проявлять максимум осторожности и благоразумия при управлении автомобилем. В условиях недостаточной видимости водителям следует максимально снижать скорость, увеличивать дистанцию до движущихся попутно автомобилей, в обязательном порядке в любое время суток передвигаться с включенными внешними световыми приборами, а в условиях сильного тумана либо снегопада двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации.