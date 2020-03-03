Спасатели Якутии провели уроки ОБЖ

2 марта 2020 года по всей территории Республики Саха (Якутия) спасатели ГКУ «Службы спасения Республики Саха (Якутии)» провели открытые уроки в рамках Всероссийского открытого урока «Основы безопасности жизнедеятельности», приуроченного к празднованию Всемирного дня гражданской обороны.

Спасатели Алданского, Нерюнгринского, Колымского, Верхневилюйского, Нюрбинского, Сунтарского районов и ГО г. Якутска 2 марта провели открытые уроки в школах, гимназиях и вузах Якутии.

Более 1100 детей, подростков и педагогов в рамках занятий узнали о правилах безопасности при различных чрезвычайных ситуациях, о правильном поведении на тонком льду, увидели основные приемы первой медицинской помощи пострадавшим с различными травмами, сердечно-легочную реанимацию, спасательское оборудование и специальное снаряжение, в том числе необходимое для транспортировки и эвакуации пострадавших. А желающих облачится в костюм химзащиты и одеть противогаз и сделать селфи не было отбоя.

Спасатели Нерюнгринского и Алданского ПСП кроме занятий в учебных заведениях провели школьникам экскурсию по базе спасателей, показали свое оборудование, которое используют при проведении спасательных работ. Дети активно участвовали в беседах и отвечали на все вопросы спасателей.