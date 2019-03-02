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Общество
2 марта 2019, 20:00
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Спасатели Якутии провели открытые уроки ОБЖ

1 марта 2019 года по всей территории Республики Саха (Якутия) спасатели Службы спасения Якутии провели открытые уроки в рамках Всероссийского открытого урока «Основы безопасности жизнедеятельности», приуроченного к празднованию Всемирного дня гражданской обороны.

Спасатели ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» Алданского, Нерюнгринского, Колымского, Верхневилюйского, Нюрбинского, Сунтарского районов и ГО г. Якутска 1 марта провели открытые уроки в детских садах, школах и вузах Якутии, охвачено около 1500 детей и подростков.

В рамках уроков спасатели поисково-спасательных подразделений рассказали о правилах безопасности при различных чрезвычайных ситуациях, в том числе о правильном поведении на тонком льду, показали основные приемы первой медицинской помощи пострадавшим с различными травмами, сердечно-легочную реанимацию, спас. оборудование и спец. снаряжения, в том числе необходимое для транспортировки и эвакуации пострадавшего.

А спасатели Нерюнгринского ПСП провели школьникам экскурсию по базе спасателей, показали свое оборудование, которое используют при проведении спасательных работ, учебный класс оформленный Ресурсным центром по обучению добровольцев (волонтеров) поиску пропавших людей АНО ДПО УЦ «Спасатель», в рамках проекта «НАЙТИ – ЗНАЧИТ СПАСТИ!» и рассказали о том для чего это все нужно.

Дети активно учувствовали в беседах и отвечали на все вопросы спасателей.

Также, стоит отметить, что Оперативная группа  ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» вылетевшая в понедельник, на поиски мужчин в Анабарский район, которые благополучно нашлись в тот же день, не теряя времени зря, в селе Саскылах провела во время командировки открытые уроки в 5, 10 и 11 кассах по темам безопасность на воде, помощь утопающему, ориентирование на местности и первой медицинской помощи.

 

 

Источник: Специалист по связям с общественностью ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)», Мария Самсонова.
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