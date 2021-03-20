Спасатели Якутии готовятся к паводку

Плановая тренировка аэромобильного отряда Службы спасения Республики Саха (Якутия) прошла в районе Кильдямцев у г. Якутска. Спасатели десантировались из вертолета Ми-8 с помощью спусковых устройств беспарашютным способом.

«В целях подготовки к паводкоопасному периоду в ходе учебно-тренировочных спусков с вертолета отработаны ознакомительный спуск, приземление на ограниченную площадку, также спасатели прошли подготовку в качестве выпускающих, отточено взаимодействие между спасателями и экипажем вертолета. Не всегда бывает возможность осуществить посадку вертолета и высадить спасателей, приходится работать с применением беспарашютного десантирования. Поэтому от согласованности навыков спасателей и пилотов напрямую зависит исход спасательной операции. Тренировка прошла успешно», — отметил врио начальника ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» Василий Тарский.

Во время учений было выполнено девять подъемов вертолета, при которых спасатели совершили 116 спусков.