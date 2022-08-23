23.08.2022
14:52
169
Происшествия
Спасатели Якутии эвакуировали один из фрагментов ракеты-носителя
В Кобяйском районе группа спасателей ГБУ РС (Я) «Служба спасения РС (Я)» осуществила подготовку к эвакуации одного из обнаруженных фрагментов отделяющихся частей ракеты-носителя.
«Данный фрагмент обнаружен в труднодоступной местности, его спуск занял два дня, транспортировка также осложнялась изменчивой погодой.
Произведена распиловка фрагмента, а также эвакуация при помощи вертолета. Продолжается поиск остальных фрагментов», — отметил старший группы спасателей Службы спасения РС (Я) Максим Колесов.
Фото: Пресс-службы ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»
Источник: Пресс-служба ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»
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